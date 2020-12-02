Перевощиков: жесткие ограничения необходимы, если общество не соблюдает меры

"Опыт других стран показывает, что жесткие локдауны нужны, но в отдельных странах, например, Швеции и Финляндии, работает ответственность общества. Поэтому тут надо комбинировать", - сказал он.

В ряде стран Европы наблюдается спад заболеваемости Covid-19, но в Латвии и еще четырех странах продолжается рост.

По словам Перевощикова, сначала после объявления чрезвычайной ситуации были признаки стабилизации - прирост заболеваемости уменьшался от недели к неделе, но на прошлом неделе "уменьшения заболеваемости мы уже не видели".

Специалист обратил внимание на ситуацию в трудовых коллективах, где по-прежнему обнаруживаются очаги инфекции. "С одной стороны, это социальный пузырь, с другой стороны, мы видим, что там еще можно усиливать [ограничения], чтобы дать людям дополнительную безопасность на рабочих местах", - сказал Перевощиков, имея в виду ношение масок на рабочих местах.