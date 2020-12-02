Полиция взялась за профсоюз медработников: он очно провел съезд

Госполиция начала процедуру административного нарушения, чтобы выяснить, не нарушила ли организация ограничение на собрания, за которое юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 5000 евро.

С формальной точки зрения в нормативных актах по борьбе с пандемией коронавируса нет специального запрета на проведение съездов и конференций общественных организаций. 24 ноября правительство согласовало поправки к закону, предусматривающие, что в дальнейшем такие съезды и собрания будут проходить удаленно.