Полиция взялась за профсоюз медработников: он очно провел съезд

В то время как в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации и отменены все общественные мероприятия, представители Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода провели очный съезд в здании Союза свободных профсоюзов Латвии в Риге, на улице Бруниниеку, пишет Latvijas avīze.
Госполиция начала процедуру административного нарушения, чтобы выяснить, не нарушила ли организация ограничение на собрания, за которое юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 5000 евро.
С формальной точки зрения в нормативных актах по борьбе с пандемией коронавируса нет специального запрета на проведение съездов и конференций общественных организаций. 24 ноября правительство согласовало поправки к закону, предусматривающие, что в дальнейшем такие съезды и собрания будут проходить удаленно.
В Минздраве заявили, что важна не только буква, но и дух закона, а медики являются важной для общества группой, поэтому в интересах государства уменьшить все риски распространения вируса в этой среде, особенно когда количество заболевших стремительно растет.