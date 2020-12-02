"Не пожелала бы злейшему врагу": медсестры показали, как пандемия изменила их

В социальной сети Twitter некоторое время назад был популярным челлендж How It Started vs. How It’s Going, в котором пары показывали себя в начале отношений и через несколько лет. Медсестра из США по имени Кэтрин актуализировала знаменитую "игру" и поделилась своими фотографиями до пандемии и во время. Позже ее примеру последовали и другие работники медицинских учреждений.
How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B— kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020
"Я в растерянности наблюдаю, как люди умирают, ведь этого можно было избежать, и еще больше обезоруживает то, что они умирают одинаково, раз за разом. Covid-19 - это суровое заболевание, и я бы не пожелала такого моему злейшему врагу. Пожалуйста, поймите, что вы защищаете не только себя, но и людей вокруг вас", - написала девушка.
Пост собрал более 12 000 комментариев. Многие поблагодарили Кэтрин и всех медиков, которые борются за жизни инфицированных. Некоторые работники медслужб поддержали девушку и тоже выложили подобные фотографии.
How it started vs how it’s going 🙃 pic.twitter.com/dMpeh4qsjV— LYSS⚡️ (@lyssawulf) November 24, 2020
My wife working overnights pic.twitter.com/GMQWlhOlI1— Ryan Slauter (@Ryans4812) November 24, 2020
How it started —> how it is now pic.twitter.com/2GgQlkkxUA— Circus Nurse (@circus_nurse) November 24, 2020