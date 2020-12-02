"Не пожелала бы злейшему врагу": медсестры показали, как пандемия изменила их

"Я в растерянности наблюдаю, как люди умирают, ведь этого можно было избежать, и еще больше обезоруживает то, что они умирают одинаково, раз за разом. Covid-19 - это суровое заболевание, и я бы не пожелала такого моему злейшему врагу. Пожалуйста, поймите, что вы защищаете не только себя, но и людей вокруг вас", - написала девушка.