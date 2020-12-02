Ср, 2.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

"Не пожелала бы злейшему врагу": медсестры показали, как пандемия изменила их

В социальной сети Twitter некоторое время назад был популярным челлендж How It Started vs. How It’s Going, в котором пары показывали себя в начале отношений и через несколько лет. Медсестра из США по имени Кэтрин актуализировала знаменитую "игру" и поделилась своими фотографиями до пандемии и во время. Позже ее примеру последовали и другие работники медицинских учреждений.

"Я в растерянности наблюдаю, как люди умирают, ведь этого можно было избежать, и еще больше обезоруживает то, что они умирают одинаково, раз за разом. Covid-19 - это суровое заболевание, и я бы не пожелала такого моему злейшему врагу. Пожалуйста, поймите, что вы защищаете не только себя, но и людей вокруг вас", - написала девушка.

Пост собрал более 12 000 комментариев. Многие поблагодарили Кэтрин и всех медиков, которые борются за жизни инфицированных. Некоторые работники медслужб поддержали девушку и тоже выложили подобные фотографии.  

Последние новости

НАВЕРХ
Back