За минувшие сутки выявлено 690 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек

За сутки скончались 14 человек - четверо в возрасте от 60 до 75 лет, четверо - от 75 до 85 лет, шестеро - от 85 до 95 лет.

За прошедшие сутки сделано 9002 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

За прошедшие сутки госпитализировано 76 пациентов с Covid-19, в целом в больницах находятся 516 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения. 16

У 470 человек заболевание средней тяжести, 46 человек находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки из стационаров было выписано 63 пациента, всего - 1434.