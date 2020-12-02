Принцесса со сложной судьбой: японской "Несмеяне" исполнилось 19 лет

Японская принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако. Во время пандемии молодая девушка, которая является студенткой первого курса Токийского университета, как и все остальные, продолжает учиться дистанционно, а в свободное время гуляет с собакой.

ФОТО: Imperial Household Agency / via REUTERS

ФОТО: Imperial Household Agency / via REUTERS

По императорским правилам Айко может выйти замуж только за дворянина. Если ее мужем станет простолюдин, девушка лишится титула и наследства. Но проблема в том, что в Японии почти не осталось мужчин благородного происхождения: 53-летний брат императора Акишино, 53 года, его 12-летний сын Хисахито и 83-летний дядя императора и дядя императора Хитачи.

Галерея: Японская принцесса Айко со своим питомцем

Очаровательная внучка императора Страны восходящего солнца Акихито уже давно борется с расстройством пищевого поведения и неврозами. Редко появляющаяся улыбка на лице Айко - это повод для радости не только для ее родных, но и чуть ли ни для всех жителей Страны восходящего солнца из-за чего девушку часто называют японской "Несмеяной".