Ср, 2.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Вышел с работы и пропал. Полиция разыскивает Райтиса 1981 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Управление Госполиции Рижского региона разыскивает без вести пропавшего Райтиса Харитонова 1981 года рождения, который 26 ноября вышел с работы в Риге, на улице Сканстес, и больше не давал о себе никаких вестей.

Приметы мужчины: рост 170 см, короткие светлые волосы. На обеих руках татуировки. Был одет в темно-синие джинсы, черную куртку, на ногах темные кроссовки. Харитонов передвигался на автомобиле Škoda Octavia черного цвета.

 Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят звонить по номерам телефонов 67086610 или 110!

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