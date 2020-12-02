Вышел с работы и пропал. Полиция разыскивает Райтиса 1981 года рождения

Управление Госполиции Рижского региона разыскивает без вести пропавшего Райтиса Харитонова 1981 года рождения, который 26 ноября вышел с работы в Риге, на улице Сканстес, и больше не давал о себе никаких вестей.
Приметы мужчины: рост 170 см, короткие светлые волосы. На обеих руках татуировки. Был одет в темно-синие джинсы, черную куртку, на ногах темные кроссовки. Харитонов передвигался на автомобиле Škoda Octavia черного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят звонить по номерам телефонов 67086610 или 110!