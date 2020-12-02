В рабочие дни время работы магазинов все же не ограничат

Все магазины и торговые центры в рабочие дни независимо от их площади смогут работать, как всегда, и их рабочее время не ограничено 6 и 20 часами, как сообщалось вчера.

Также с соблюдением мер эпидемиологической безопасности могут продолжать работать музеи.

В Госканцелярии уточнили также, что в школах дети должны носить маски с 4 января, а в общественном транспорте с 6 декабря. 2

Напомним, в период режима чрезвычайной ситуации по выходным в магазинах будет запрещена торговля алкоголем.

Согласно решению правительства, 5 декабря вступит в силу требование о том, что во время чрезвычайного положения по выходным и праздничным дням смогут работать только аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости, т.е. продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом.

В выходные и праздничные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет.

После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что цель этой нормы - ограничить торговлю такими товарами, которые не являются вещами первой необходимости.