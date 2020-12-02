Великое советское кино и конфликт с "Вечерним Ургантом": Антон Долин стал новым гостем программы "вДудь"

Во время интервью, которое длится почти два с половиной часа, Дудь и Долин говорили в основном про кино, в том числе - про советское. Антон рассказал, что признает советский кинематограф великим, однако не считает, что все советские фильмы достойны внимания.

"Есть советские режиссеры, которых смотрят по всему миру - наподобие Тарковского, Элема Климова, Ларисы Шепитько, которых смотрят по всему миру. Однако

то советское кино, которое мы раз за разом смотрим по праздникам - это не те фильмы, по которым в мире знают нашу страну и нашу культуру,

это лично наш культурный феномен", - рассказал критик.

Также Антон рассказал, почему покинул программу "Вечерний Ургант". 21 сентября 2020-го года он написал на своей странице в Facebook, что решение о прекращении сотрудничества принято не им, и не создателями программы. Он работал на программе 8 лет, и с самого начала выдвинул тогда еще потенциальным работодателям ряд условий, на которые, как он был уверен, те не согласятся, однако случилось наоборот.

"Днем я пишу в Facebook, как сходил на митинг за освобождение узников Болотной, а потом еду на Первый канал. Ну, когда-нибудь же это должно было закончиться? И вот оно закончилось.

Если не вдаваться в детали, то все действительно настолько просто. В какой-то момент чаша терпения руководителей Первого канала просто переполнилась. Но официально мне никто ничего не объяснял".

По словам Антона, причиной также послужила его статья про фильм "Союз спасения", спродюсированный Первым каналом, в которой он критиковал картину. Как сказал кинокритик, после этого текста Константин Эрнст больше не захотел работать с ним.

Также Антон Долин поделился о своей личной жизни, рассказав, что состоит в отношениях с любимой женщиной уже тридцать лет, с 14-летнего возраста.

"На такой простой вопрос нет простого ответа, кроме того, что это любовь. Однажды у одной голливудской пары, которая вместе прожила очень долго, спросили, в чем их секрет. Тогда та старушка ответила:

"В длинном браке есть один секрет - не разводиться".

И это прекрасный совет", - рассказал Антон.

Помимо этого, Долин и Дудь поговорили о том, как Антон стал кинокритиком, актерах Александре Петрове, Кристиане Бейле и Дэниэле Дэй-Льюисе, режиссерах Квентине Тарантино, Гае Ричи и Сарике Андреасяне, а еще гость программы раскрыл, что носит фамилию мамы (его фамилия по отцу - Воробьев). Подробнее смотрите в новом выпуске программы "вДудь".