Великое советское кино и конфликт с "Вечерним Ургантом": Антон Долин стал новым гостем программы "вДудь"

2 декабря вышел новый выпуск программы "вДудь", героем которой стал российский кинокритик Антон Долин.
Во время интервью, которое длится почти два с половиной часа, Дудь и Долин говорили в основном про кино, в том числе - про советское. Антон рассказал, что признает советский кинематограф великим, однако не считает, что все советские фильмы достойны внимания.
"Есть советские режиссеры, которых смотрят по всему миру - наподобие Тарковского, Элема Климова, Ларисы Шепитько, которых смотрят по всему миру. Однако
это лично наш культурный феномен", - рассказал критик.
Также Антон рассказал, почему покинул программу "Вечерний Ургант". 21 сентября 2020-го года он написал на своей странице в Facebook, что решение о прекращении сотрудничества принято не им, и не создателями программы. Он работал на программе 8 лет, и с самого начала выдвинул тогда еще потенциальным работодателям ряд условий, на которые, как он был уверен, те не согласятся, однако случилось наоборот.
Если не вдаваться в детали, то все действительно настолько просто. В какой-то момент чаша терпения руководителей Первого канала просто переполнилась. Но официально мне никто ничего не объяснял".
По словам Антона, причиной также послужила его статья про фильм "Союз спасения", спродюсированный Первым каналом, в которой он критиковал картину. Как сказал кинокритик, после этого текста Константин Эрнст больше не захотел работать с ним.
Также Антон Долин поделился о своей личной жизни, рассказав, что состоит в отношениях с любимой женщиной уже тридцать лет, с 14-летнего возраста.
"На такой простой вопрос нет простого ответа, кроме того, что это любовь. Однажды у одной голливудской пары, которая вместе прожила очень долго, спросили, в чем их секрет. Тогда та старушка ответила:
И это прекрасный совет", - рассказал Антон.
Помимо этого, Долин и Дудь поговорили о том, как Антон стал кинокритиком, актерах Александре Петрове, Кристиане Бейле и Дэниэле Дэй-Льюисе, режиссерах Квентине Тарантино, Гае Ричи и Сарике Андреасяне, а еще гость программы раскрыл, что носит фамилию мамы (его фамилия по отцу - Воробьев). Подробнее смотрите в новом выпуске программы "вДудь".
Видео: Антон Долин в программе "вДудь"