Covid-19 выявлен у более чем половины клиентов пансионата "Елгава"

По его словам, у 40 клиентов филиала болезнь протекает в легкой форме, есть небольшая температура. У 92 клиентов инфекция проходит бессимптомно.

Больные изолированы в отдельные боксы. Тесты на Covid-19 взяты у всех клиентов социального центра и большинства работников.