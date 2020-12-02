Covid-19 выявлен у более чем половины клиентов пансионата "Елгава"
Covid-19 выявлен у 132 из 206 клиентов филиала "Елгава" государственного центра социального ухода "Земгале" и 26 работников, сообщил специалист по общественным отношениям Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
По его словам, у 40 клиентов филиала болезнь протекает в легкой форме, есть небольшая температура. У 92 клиентов инфекция проходит бессимптомно.
Больные изолированы в отдельные боксы. Тесты на Covid-19 взяты у всех клиентов социального центра и большинства работников.
В других четырех филиалах государственного центра социального ухода "Земгале" Covid-19 не выявлен.