Неописуемая красота! В Юрмале засиял традиционный Парк света

В темное время года лесной парк в Дзинтари превращается в Парк света - в темные часы его освещают специально созданные световые декорации на рождественскую тематику, образованные из более чем 85 тысяч гирлянд разноцветных LED-лампочек.

В этом году в парке мерцает еще больше огоньков - создана новая световая аллея, подсвечена 38-метровая смотровая башня, с которой открывается чудесный вид на город и побережье. Кроме того, в этом году посетителям парка доступно и самое большое из украшений - парковый мостик, созданный в форме волны из световых гирлянд на протяжении 3,5 километров. Этот мостик - одно из самых полюбившихся мест для фотосессий у юрмальчан и гостей столицы. Кроме того, в темные часы в парке оживают созданные из лампочек медведи, ежи, белки и другие лесные обитатели.