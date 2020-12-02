В Эстонии рекордное число новых случаев Covid-19, в Литве - рекордная смертность

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2109 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 28 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Это крупнейший суточный показатель смертности от вируса с начала пандемии. 5

За минувшие сутки выздоровели 1278 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 64 тыс. 621 заражение коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 514 человек, 25 тыс. 278 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 547 человек, по иным причинам умерли 22 зараженных.

За минувшие сутки было взято 10 тыс. 948 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии, в Литве составляет 1 млн 277 тыс. 43.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3934 теста на коронавирусную инфекцию, из которых первичных положительных оказалось 524, то есть 8,1%.

Это рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19 в стране. 5