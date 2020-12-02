Установлен крупнейший в Курземе парк солнечных панелей для собственного потребления

Выбрав дружественную для окружающей среды энергию, компания Banga Ltd вложила средства в начало производства зеленой электроэнергии, которая будет использоваться на производстве и в долгосрочной перспективе сократит расходы предприятия.

В соответствии с проектом солнечных панелей SIA Banga Ltd на земле было установлено более 600 солнечных панелей, общая мощность системы составляет 200 kW.

Солнечные панели за год произведут 198 000 kWh зеленой энергии, что составляет ~ 25% общего потребления электроэнергии на производстве за год. Предприятие в течение года сэкономит на затратах на электроэнергию более 17 000 EUR. За 10-летний период один произведенный солнечными панелями киловатт-час обойдется всего в 4,1 евроцента. Сейчас же, покупая электроэнергию из сети, надо платить по крайней мере 9,5 евроцента, с учетом цены на электроэнергию, OIK (компонент обязательной закупки) и тарифов Sadales tīkls. В течение следующих 10 лет предприятие Banga Ltd сэкономит затраты в размере 185 000 EUR, к тому же парк не требует дополнительных вложений, практически отсутствуют затраты на содержание.

На производстве Banga Ltd шаг за шагом совершенствуется инфраструктура и приобретается новое оборудование, увеличивая производственные мощности, в результате растет необходимость в альтернативных и более дешевых источниках энергии. В результате оценки нынешнего и планируемого потребления энергии стало ясно, что затраты в долгосрочной перспективе будут расти, поэтому было решено инвестировать в производство зеленой энергии. К тому же рядом с производством имелись свободные неиспользуемые земельные площади, которые заодно удалось привести в порядок.

Несмотря на то, что компания Banga Ltd расположена в зоне промышленного производства, при выборе любых новых технологий или техники, а также при планировании работ на будущее, производитель рыбных консервов учитывает экологический аспект. За последние годы Banga не только поменяла систему отопления - используя для производства тепла все имеющееся тепло, которое образуется в процессе работы другого оборудования, но и заменила производство технологического пара, перейдя с дизельного топлива на более дружественный для природы газ.

На производстве усовершенствована система рециркуляции производственной воды - за счет многократного сокращения потребления воды, работы очистных сооружений, а также установив более современную коптильную систему. Установка парка солнечных панелей является еще одним шагом предприятия на пути к более устойчивой и экологической производственной деятельности.

"Хотя фактическая выгода станет понятна только через год, уже сейчас знаем, что у нас есть все предпосылки для успеха этого проекта. Произведенную электроэнергию сначала будем использовать для нужд производства, между тем часть энергии, произведенной в выходные дни, будет продана AJ Power по ценам на электроэнергию на бирже. Таким образом резко сократятся счета за электроэнергию.

Установленный парк солнечных панелей практически не требует затрат на обслуживание, разве что выкашивание травы на территории парка. Мы предполагаем позитивный денежный поток по этому проекту уже в течение первого года",

- сообщает член правления SIA Banga Ltd Ингус Вецкаганс.

"Парк солнечных панелей, созданный для нужд SIA Banga Ltd, служит прекрасным примером того, к чему стремятся производственные предприятия, желающие обрести независимость от колеблющихся цен на электроэнергию, сократить расходы и включиться в круговую экономику. Установка солнечных панелей является одной из самых надежных инвестиций, которая окупается за сравнительно короткое время и становится все более доступной для потребителей", - говорит руководитель группы энергетических предприятий AJ Power Роберт Самтиньш.