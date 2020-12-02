Сейм принял бюджет будущего года

Сейм принял сегодня в окончательном чтении бюджет 2021 года, предусматривающий расходы в размере 10,758 млрд евро и поступления в размере 9,579 млрд евро.
За бюджет проголосовали 63 депутата, против были 32.
Рассмотрение бюджета и сопровождающих его законов заняло рекордно долгое время - 78 часов. Это также первый бюджет в истории Латвии, принятый частично в удаленном формате.
К бюджету было подано 142 предложения, и депутаты не поддержали ни одно из предложений оппозиции.
Расходы консолидированного бюджета в 2021 году прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, доходы - в размере 9,58 млрд евро. Поступления в основной бюджет запланированы в размере 6,68 млрд евро, расходы - в размере 7,84 млрд евро. Доходы специального бюджета запланированы в размере 3,15 млрд евро, а расходы - в размере 3,17 млрд евро.
Доходы бюджета в 2021 году по сравнению с бюджетом 2020 года предположительно уменьшатся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро. Дефицит бюджета планируется в размере 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).