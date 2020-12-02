Сейм принял бюджет будущего года

За бюджет проголосовали 63 депутата, против были 32.

Рассмотрение бюджета и сопровождающих его законов заняло рекордно долгое время - 78 часов. Это также первый бюджет в истории Латвии, принятый частично в удаленном формате.

К бюджету было подано 142 предложения, и депутаты не поддержали ни одно из предложений оппозиции.

Расходы консолидированного бюджета в 2021 году прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, доходы - в размере 9,58 млрд евро. Поступления в основной бюджет запланированы в размере 6,68 млрд евро, расходы - в размере 7,84 млрд евро. Доходы специального бюджета запланированы в размере 3,15 млрд евро, а расходы - в размере 3,17 млрд евро.