Ср, 2.12.2020
Обычный человек садится утром в машину, едет на работу, вечером - в магазин и даже не замечает, что вокруг, а у нас народ очень спивается. Поэтому мы обращаем на это внимание. Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV

За сутки в Латвии госпитализировано 76 пациентов с Covid-19

Люди на остановке общественного транспорта

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки госпитализировано 76 пациентов с Covid-19, в целом в больницах находятся 516 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

У 470 человек заболевание средней тяжести, 46 человек находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки из стационаров было выписано 63 пациента, всего - 1434.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 690 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек.

За сутки скончались 14 человек - четверо в возрасте от 60 до 75 лет, четверо - от 75 до 85 лет, шестеро - от 85 до 95 лет.

За прошедшие сутки сделано 9002 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 18 377 человек, выздоровевшими признаны 1823 человека.

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