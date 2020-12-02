Видео ⟩ Бусулис переделал обращение Кариньша - получился интернет-хит

"И наконец, соблюдаем двухметровую дистанцию, часто моем руки и носим маску", - сказал Кариньш в своем обращении.

Бусулис в ответ на слова Кариньша к слову "носим" (по-латышски - velkam) добавил фрагмент из песни Velkam Tu Ze Klab дуэта Bujāns, созданного на шоу X Faktors.

Ролик стал интернет-хитом - у него почти 34,5 тысячи просмотров в Instagram, а на Facebook им поделились около трех тысяч пользователей.