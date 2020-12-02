Ср, 2.12.2020
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Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV

Видео ⟩ Бусулис переделал обращение Кариньша - получился интернет-хит

ФОТО: LETA/TVNET kolāža

29 ноября премьер-министр Кришьянис Кариньш выступил с обращением к общественности, которое вскоре поспешил улучшить музыкант Интарс Бусулис, добавив к ней хит своего и Рейниса Сеянса проекта Bujāns.

"И наконец, соблюдаем двухметровую дистанцию, часто моем руки и носим маску", - сказал Кариньш в своем обращении.

Бусулис в ответ на слова Кариньша к слову "носим" (по-латышски - velkam) добавил фрагмент из песни Velkam Tu Ze Klab дуэта Bujāns, созданного на шоу X Faktors.

Ролик стал интернет-хитом - у него почти 34,5 тысячи просмотров в Instagram, а на Facebook им поделились около трех тысяч пользователей.

Напомним, что 29 ноября Кариньш выступил в прямом эфире с обращением к общественности о ситуации с распространением Covid-19 в Латвии и дальнейших действиях по ограничению распространения вируса.

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