"Россия в упадке, но еще опасна" - доклад НАТО о стратегии на десятилетие

Россия - увядающая держава, но она все еще опасна, и блок НАТО должен противостоять ей решительно, дружно и без попыток вернуться к сотрудничеству с Москвой, закрыв глаза на проблемы (business as usual) - об этом говорится в новом докладе о стратегии НАТО на ближайшие десять лет.

"По экономическим и социальным меркам Россия - увядающая держава, но она показала, что способна на территориальную агрессию, и, скорее всего, останется главной угрозой для НАТО в ближайшее десятилетие", - говорится в обнародованном во вторник докладе группы экспертов из разных стран НАТО под председательством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла.

Авторы доклада предлагают укреплять возможности НАТО по противостоянию угрозам со стороны России, расширять сотрудничество с желающими вступить в НАТО Украиной и Грузией, а также быть готовыми к ужесточению санкций против Москвы.

Доклад составлен для руководства НАТО в рамках инициированного генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом обсуждения стратегии НАТО в следующие десять лет, до 2030 года.

"Я продолжу консультации [о стратегии альянса и содержании доклада] с гражданским обществом, парламентариями, молодыми лидерами, частным сектором и, конечно, с союзниками по НАТО. Затем я подготовлю свои рекомендации лидерам стран НАТО к их встрече в следующем году", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел альянса.

Авторы доклада напоминают, что в последней "Стратегической концепции НАТО", опубликованной в 2010 году, ставилась цель стратегического партнерства с Россией, а Китай не упоминался вообще. С тех пор все изменилось, пишут эксперты: во-первых, Россия отвергла приглашения Запада к партнерству, во-вторых, Китай стал ведущей державой и начинает угрожать интересам стран НАТО.

В этом новом 67-страничном докладе Россия упоминается 101 раз, Китай - 104.

Правда, Россию авторы все же ставят на первое место - потому что, как они объясняют, она - рядом и представляет непосредственную угрозу членам альянса.

В докладе перечисляются прежние претензии НАТО к России, в частности, то, что она "незаконно и неправомерно аннексировала Крым и вторглась и оккупировала часть восточной Украины", продолжает оккупировать часть международно признанной территории Грузии и мешать сближению Грузии и Украины с НАТО, наращивает силы в Балтийском море, в Черноморье и в Арктике и вообще "добивается гегемонии в отношении своих владений советского периода".