Клиентам парикмахеров и мастеров маникюра необходимо будет заполнять анкету

Клиентам парикмахеров и специалистов по услугам красоты до получения услуги необходимо будет заполнять анкету, свидетельствует принятые правительством во вторник, 1 декабря, поправки к постановлению о режиме чрезвычайной ситуации.
Правительство приняло решение, что во время режима чрезвычайной ситуации смогут работать такие представители индустрии красоты, как парикмахеры и мастера маникюра.
Парикмахеры и мастера маникюра будут обязаны обеспечивать предоставление услуг по предварительной записи. При этом на одного клиента должно выделяться по меньшей мере 10 кв. м доступного для посетителей пространства.
Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в среду на пресс-конференции признал, что услуги красоты являются сферой высокого риска, и их использование не рекомендуется.
Однако правительство решило разрешить их оказание, чтобы "сбалансировать риски легальных и нелегальных услуг", сказал чиновник.
Эти изменения вступят в силу после их публикации в официальном издании Latvijas Vestnesis.
В то же время остается в силе запрет на предоставление услуг пирсинга и нанесения татуировок, а также очных услуг, связанных с развлечениями и отдыхом, в том числе в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, банях, СПА, на катках, в игровых залах, в центрах развлечений и отдыха, батутных парках, детских игровых комнатах, комнатах для присмотра за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах.