Клиентам парикмахеров и мастеров маникюра необходимо будет заполнять анкету

Правительство приняло решение, что во время режима чрезвычайной ситуации смогут работать такие представители индустрии красоты, как парикмахеры и мастера маникюра.

Из постановления правительства следует, что перед получением этих услуг клиент должен будет заполнить анкету, указав свое имя фамилию и контактные данные, чтобы в случае эпидемиологического расследования с ним можно было связаться.

Парикмахеры и мастера маникюра будут обязаны обеспечивать предоставление услуг по предварительной записи. При этом на одного клиента должно выделяться по меньшей мере 10 кв. м доступного для посетителей пространства.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в среду на пресс-конференции признал, что услуги красоты являются сферой высокого риска, и их использование не рекомендуется.

Однако правительство решило разрешить их оказание, чтобы "сбалансировать риски легальных и нелегальных услуг", сказал чиновник.

Эти изменения вступят в силу после их публикации в официальном издании Latvijas Vestnesis.