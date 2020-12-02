Трансляция ⟩ Должностные лица объясняют принятые ограничения и меры безопасности

В среду, 2 декабря, в 15:30 началась пресс-конференция с целью пояснить более строгие мероприятия по безопасности и ограничения, предусмотренные, чтобы ограничить быстрое и неконтролируемое распространение Covid-19 в Латвии.
Брифинг в прямом эфире можно посмотреть на портале RUS TVNET.
Напомним, кабинет министров во вторник постановил для ограничения распространения Covid-19 продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 января.
Маски должны будут носиться во всех помещениях, кроме дома, то есть люди должны будут надевать их и в рабочих коллективах.
В Латвии запрещены частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Исключение - те, кто проживает один. Таким людям разрешены встречи с еще одним домохозяйством.
По выходным будут работать только магазины товаров первой необходимости - продуктовые магазины, автозаправочные станции, аптеки.
Видео: Должностные лица объясняют принятые ограничения и меры безопасности