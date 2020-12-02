Трансляция ⟩ Должностные лица объясняют принятые ограничения и меры безопасности

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Напомним, кабинет министров во вторник постановил для ограничения распространения Covid-19 продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 января.

Маски должны будут носиться во всех помещениях, кроме дома, то есть люди должны будут надевать их и в рабочих коллективах.

В Латвии запрещены частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Исключение - те, кто проживает один. Таким людям разрешены встречи с еще одним домохозяйством.

По выходным будут работать только магазины товаров первой необходимости - продуктовые магазины, автозаправочные станции, аптеки.