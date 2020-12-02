Рижское "Динамо" поместило в список отказов трёх нападающих

В течение 48 часов любая команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может забрать хоккеистов, если на нападающих не найдётся желающих, то они отправятся в фарм-клуб "Земгале/ЛЛУ", который выступает в хоккейной лиге Optibet.

Напомним, ранее в список отказов "Динамо" включило канадского защитника Моргана Эллиса, который уже покинул клуб.

27-летний канадец Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-7".

28-летний австриец Комарек в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Форвард провёл 15 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности "-10" и четырёх штрафных минутах.

31-летний Уайт в 16 матчах регулярки отметился пятью голевыми передачами, при этом полезность американского нападающего составила "-11".