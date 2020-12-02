Чтобы контролировать новые ограничения, полицейским придется работать сверхурочно

Дополнительные ресурсы Госполиции будут направлены в приграничные регионы, чтобы в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной контролировать заполнение анкет въезжающими в Латвию людьми.

Крапсис признал, что, если сверхурочная работа продлится долго, полиции будет сложно и придется перепланировать ресурсы, потому что контрольные меры нужны не только на границе, но и внутри страны. Полицейским сверхурочная работа будет компенсирована выходными или в денежном выражении.

В приграничных регионах полиции могут помогать земессарги, но вопрос о привлечении армии пока не стоит.