Ср, 2.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Чтобы контролировать новые ограничения, полицейским придется работать сверхурочно

Нормунд Крапсис.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Чтобы проконтролировать новые ограничения из-за Covid-19, полицейским придется работать сверхурочно, но вопрос о привлечении армии внутри страны пока в повестке дня не стоит, рассказал агентству LEA начальник Главного управления полиции порядке Государственной полиции Нормунд Крапсис.

Дополнительные ресурсы Госполиции будут направлены в приграничные регионы, чтобы в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной контролировать заполнение анкет въезжающими в Латвию людьми.

Крапсис признал, что, если сверхурочная работа продлится долго, полиции будет сложно и придется перепланировать ресурсы, потому что контрольные меры нужны не только на границе, но и внутри страны. Полицейским сверхурочная работа будет компенсирована выходными или в денежном выражении.

В приграничных регионах полиции могут помогать земессарги, но вопрос о привлечении армии пока не стоит.

Представитель Госпогранохраны  Кристине Петерсоне сообщила, что контроль иммиграции на отдельных приграничных дорогах будет усилен, и служба, как и весной, обратилась к министру обороны и командующему Национальными вооруженными силами за помощью.

Последние новости

НАВЕРХ
Back