Ср, 2.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Дизайнер из Латвии придумала идеальный наряд для видеозвонков во время карантина
Это платья из одеял и подушек

Латвийский дизайнер Санта Купча придумала капсульную коллекцию одежды, посвященную самоизоляции и общению с друзьями через видеочаты в период пандемии, пишет Esquire.

В коллекцию вошли платья и шляпы, которые по внешнему виду напоминают одеяла и подушки, - они сшиты из атласа и имеют мягкий наполнитель. На фотографиях дизайнер проемонстрировала, что в таких вещах удобно лежать, сидеть или стоять где угодно в доме и при этом ощущать себя как будто в кровати.

"В изоляции каждый день может показаться обыденным, но что, если бы мы могли сделать его более праздничным? Вместо того, чтобы чувствовать себя в ловушке дома, вы можете стать королевой или королем своего замка", - описывает дизайнер идею своей коллекции.

Последние новости

НАВЕРХ
Back