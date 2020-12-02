Дизайнер из Латвии придумала идеальный наряд для видеозвонков во время карантина

В коллекцию вошли платья и шляпы, которые по внешнему виду напоминают одеяла и подушки, - они сшиты из атласа и имеют мягкий наполнитель. На фотографиях дизайнер проемонстрировала, что в таких вещах удобно лежать, сидеть или стоять где угодно в доме и при этом ощущать себя как будто в кровати.