Дизайнер из Латвии придумала идеальный наряд для видеозвонков во время карантина
Латвийский дизайнер Санта Купча придумала капсульную коллекцию одежды, посвященную самоизоляции и общению с друзьями через видеочаты в период пандемии, пишет Esquire.
В коллекцию вошли платья и шляпы, которые по внешнему виду напоминают одеяла и подушки, - они сшиты из атласа и имеют мягкий наполнитель. На фотографиях дизайнер проемонстрировала, что в таких вещах удобно лежать, сидеть или стоять где угодно в доме и при этом ощущать себя как будто в кровати.
"В изоляции каждый день может показаться обыденным, но что, если бы мы могли сделать его более праздничным? Вместо того, чтобы чувствовать себя в ловушке дома, вы можете стать королевой или королем своего замка", - описывает дизайнер идею своей коллекции.