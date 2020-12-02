Пока Omega вламывалась в "дом-крепость", мужчина смывал в унитаз наркотики и тысячи евро

Стражи порядка вышли на след преступной группировки и в мае этого года задержали трех человек. Всего было изъято около десяти килограммов наркотических веществ различного вида, стоимость которых составляет около 150 000 евро.

В ходе расследования полицейские обнаружили здание в центре Риги, где, возможно, происходят незаконные действия с наркотическими веществами. Были начаты уголовные процессы.

ФОТО: Valsts policija

В рамках уголовного процесса была проведена объемная работа в связи с нелегальным оборотом наркотических веществ, и криминальная полиция Риги решила проверить этот дом в центре Риги. Принимая во внимание, что здание было огорожено практически как крепость и попасть через забор не представлялось возможным, был привлечен и спецотряд Omega, с помощью которого удалось проникнуть на территорию, а затем и в сам дом. Оказавшись на территории, полицейские констатировали, что здание оборудовано специальными окнами, через которые невозможно проникнуть, на территории ведется видеонаблюдение, оборудована сигнализация и установлены датчики движения.

В момент, когда полицейские пытались проникнуть в здание, находящийся там мужчина, вероятно, по камерам видеонаблюдения заметил их и незамедлительно попытался избавиться от вещественных доказательств. Часть наркотических веществ и несколько тысяч наличными он пытался уничтожить, смыв в унитаз. Однако канализация засорилась и доказательства застряли в ней. Стражам порядка пришлось привлечь ответственные службы, чтобы можно было проверить, не унесло ли часть наркотиков или денег в стояк. На месте происшествия было найдено и изъято большое количество наркотических веществ и несколько тысяч наличными. Задержан мужчина 1985 года рождения.

ФОТО: Valsts policija

В рамках уголовного процесса стражи порядка провели несколько обысков, в том числе и по месту жительства, в прилегающих к собственности помещениях и в автомобиле. Всего было изъято около десяти килограммов наркотических веществ - 3,6 кг таблеток MDMA, 1,7 кг марихуаны, килограмм метамфетамина, 2,4 кг амфетамина и 1,1 кг кокаина. Стоимость найденных и изъятых веществ составляет примерно 150 000 евро.

Кроме того, был изъят автомобиль марки Lexus RX. В ходе следствия выяснилось, что приобретение автомобиля связано с легализацией преступно нажитых средств. Стоимость автомобиля составляла примерно 28 000 евро, на него наложен арест. По данному факту начат уголовный процесс - за реализацию преступно нажитых средств. Арест наложен и на найденные во время обыска наличные средства в размере 9804 евро. Найдены и изъяты пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, начат уголовный процесс и назначены экспертизы.