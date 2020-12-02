Минимальные зарплаты врачей и медсестер в следующем году вырастут

В следующем году минимальная заработная плата медиков вырастет на 25% - с 1187 до 1489 евро для врачей и с 785 евро до 985 евро для медсестер, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.
Таким образом, минимальная ежемесячная заработная плата сертифицированных врачей увеличится на 302 евро, а минимальная зарплата сертифицированных медсестер и помощников врачей - на 200 евро.
Министерство отмечает, что повышение заработной платы будет обеспечиваться уже пятый год подряд, и требования о постепенном повышении заработной платы медиков, изложенные в законе о финансировании здравоохранения, будут выполнены.
На увеличение зарплат медиков в 2021 году выделено 183 005 047 евро. На 25% будут повышены минимальные зарплаты как медиков, работающих в стационарах, так и принимающих амбулаторно, в том числе зарплаты семейных врачей и резидентов.
Средняя заработная плата за ставку для врачей и функциональных специалистов в 2021 году увеличится на 377 евро, достигнув 1862 евро, а зарплата персонала по уходу за пациентами - на 226 евро, достигнув 1117 евро.
Для увеличения зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи и водителей оперативного медицинского транспорта выделено 15,67 млн евро. В свою очередь 4,61 млн евро выделено на увеличение зарплат резидентов.
Из общей суммы 2,54 млн евро выделено на повышение заработной платы медицинских работников Государственного центра доноров крови, Государственного центра судебно-медицинской экспертизы, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний.
В свою очередь, 4,96 млн евро будет направлено в бюджеты других министерств для повышения заработной платы врачей, работающих в других секторах, например, в учебных заведениях и центрах социальной помощи.
Кроме того, Сейм одобрил увеличение финансирования на 1,8 млн евро для покупки инновационных онкологических препаратов, биомаркеров и расширения скрининга рака. Это финансирование будет доступно за счет более быстрого повышения акцизного налога на табачные изделия.
Следующий шаг предусматривает внесение поправок в правила Кабинета министров, сообщает Минздрав.
В целом бюджет сектора здравоохранения в 2021 году составит 1,44 млрд евро. Расходы сектора общего госуправления на здравоохранение составят 5,4% от ВВП.