Минимальные зарплаты врачей и медсестер в следующем году вырастут

Таким образом, минимальная ежемесячная заработная плата сертифицированных врачей увеличится на 302 евро, а минимальная зарплата сертифицированных медсестер и помощников врачей - на 200 евро.

Министерство отмечает, что повышение заработной платы будет обеспечиваться уже пятый год подряд, и требования о постепенном повышении заработной платы медиков, изложенные в законе о финансировании здравоохранения, будут выполнены.

На увеличение зарплат медиков в 2021 году выделено 183 005 047 евро. На 25% будут повышены минимальные зарплаты как медиков, работающих в стационарах, так и принимающих амбулаторно, в том числе зарплаты семейных врачей и резидентов.

Средняя заработная плата за ставку для врачей и функциональных специалистов в 2021 году увеличится на 377 евро, достигнув 1862 евро, а зарплата персонала по уходу за пациентами - на 226 евро, достигнув 1117 евро.

Для увеличения зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи и водителей оперативного медицинского транспорта выделено 15,67 млн евро. В свою очередь 4,61 млн евро выделено на увеличение зарплат резидентов.

Из общей суммы 2,54 млн евро выделено на повышение заработной платы медицинских работников Государственного центра доноров крови, Государственного центра судебно-медицинской экспертизы, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний.

В свою очередь, 4,96 млн евро будет направлено в бюджеты других министерств для повышения заработной платы врачей, работающих в других секторах, например, в учебных заведениях и центрах социальной помощи.

Кроме того, Сейм одобрил увеличение финансирования на 1,8 млн евро для покупки инновационных онкологических препаратов, биомаркеров и расширения скрининга рака. Это финансирование будет доступно за счет более быстрого повышения акцизного налога на табачные изделия.

Следующий шаг предусматривает внесение поправок в правила Кабинета министров, сообщает Минздрав.