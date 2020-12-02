"Давайте вы не доложите, а начнете": Путин требует приступить к вакцинации от Covid-19

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать вакцинацию от коронавирусной инфекции на следующей неделе, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020
По словам президента России, он обсуждал с Голиковой и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.
"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции „Спутник V“", - цитирует Путина РИА "Новости".
Россия зарегистрировала две вакцины от Covid-19: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Оба препарата проходят третью фазу испытаний. Разработчики "Спутник V" заявили о 95-процентной эффективности вакцины.