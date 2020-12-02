Ср, 2.12.2020
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Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
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"Давайте вы не доложите, а начнете": Путин требует приступить к вакцинации от Covid-19

Владимир Путин

ФОТО: Shutterstock

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать вакцинацию от коронавирусной инфекции на следующей неделе, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

По словам президента России, он обсуждал с Голиковой и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19. 

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции „Спутник V“", - цитирует Путина РИА "Новости".

Россия зарегистрировала две вакцины от Covid-19: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Оба препарата проходят третью фазу испытаний. Разработчики "Спутник V" заявили о 95-процентной эффективности вакцины.

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