"Давайте вы не доложите, а начнете": Путин требует приступить к вакцинации от Covid-19

Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO

По словам президента России, он обсуждал с Голиковой и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции „Спутник V“", - цитирует Путина РИА "Новости".