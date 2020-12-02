Количество случаев Covid-19 в Латвии за три недели увеличилось на 96%

Между тем, количество тестов за этот период увеличилось на 10%. Эпидемиолог считает, что рост числа положительных случаев частично можно объяснить увеличением количества выполняемых тестов, однако рост числа случаев слишком велик, что, скорее, объясняется более широкой распространенностью Covid-19.

При этом эксперт SPKC отметил, что в середине ноября ситуация начала стабилизироваться, более того, за одну неделю рост заболеваемости снизился до 5%, но в последние семь дней снова наблюдается резкий рост - 40,7%.

Между тем, доля положительных тестов на Covid-19 за последние семь дней увеличилась на 1,8%, что, по мнению эпидемиолога, является интенсивным ростом. Он пояснил, что ранее доля положительных тестов росла на 0,5 или 1%, а за последние семь дней - почти на 2%, достигнув в среднем 9%, что является самым высоким показателем за всю историю пандемии.



"Если четыре недели назад было в среднем 36 госпитализаций в день, то на прошлой неделе этот показатель вырос до 65 госпитализаций", - сообщил эпидемиолог о тенденциях в госпитализации пациентов с Covid-19. Увеличение числа пациентов с Covid-19 за последние семь дней составляет 26%.

Увеличилось и количество занятых коек - если 1 ноября были заняты 233 койки для больных Covid-19, то сейчас уже занято более 500 коек.