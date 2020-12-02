Региональные больницы не видят причин для сокращения объема плановых услуг

Он сообщил, что в настоящее время в медучреждении лечение проходят 65 инфицированных Covid-19 пациентов, 11 из них - в тяжелом состоянии, в том числе трое находятся в реанимации.

"Наблюдаются и положительные тенденции в лечении тяжелых, острых пациентов. В понедельник утром в тяжелом состоянии находились 24 человека, в настоящее время - 11. Все же кислородная терапия дает положительный результат, и большая часть тяжелых [больных] довольно быстро стабилизировались", - добавил врач.

Положительная динамика наблюдается и у тех пациентов, которые находятся в больнице длительное время - около месяца. По словам Семенова, это связано не с новым противовирусным препаратом "Ремдесивир", а с комплексным лечением - кислородной терапией, антибиотиками и другими препаратами.

В настоящее время больница не видит причин для сокращения объема плановых услуг. Семенов сообщил, что в среду утром, 2 декабря, региональные больницы связались с Минздравом, и государственные должностные лица услышали просьбу медицинских учреждений о возможности самостоятельно принимать решения о необходимости сокращения объема услуг.

Семенов подчеркнул, что в Даугавпилсской больнице, как и в Латвийском центре инфектологии, пациенты с Covid-19 проходят лечение в отдельном здании, не контактируя с другими больными. В настоящее время в больнице имеется 130 коек для инфицированных Covid-19 людей, в среднем в медучреждении находится около 70 таких пациентов. При необходимости количество коек может быть увеличено до 180.

В то же время глава больницы признал, что на предоставление услуг, в том числе неотложной помощи, наибольшее влияние оказывает заражение персонала Covid-19. В настоящее время не могут работать около 90 сотрудников, зараженных вирусом или являющихся контактными лицами заболевших.