Эксперт SPKC объяснил запрет на продажу алкоголя и сигарет в выходные дни

Эксперт SPKC пояснил, что запрет на продажу алкоголя и сигарет в выходные и праздничные дни не является прямым решением эпидемиологов, но они его поддерживают. "Как специалист в области здравоохранения я не могу согласиться с тем, что алкоголь - это продукт первой необходимости. Кроме того, употребление алкоголя способствует социализации", - сказал Перевощиков.