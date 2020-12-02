Эксперт SPKC объяснил запрет на продажу алкоголя и сигарет в выходные дни

Алкоголь не является товаром первой необходимости, и его употребление может быть связано с более широкой социализацией, что, в свою очередь, приводит к более высокому риску распространения Covid-19, сказал Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Эксперт SPKC пояснил, что запрет на продажу алкоголя и сигарет в выходные и праздничные дни не является прямым решением эпидемиологов, но они его поддерживают. "Как специалист в области здравоохранения я не могу согласиться с тем, что алкоголь - это продукт первой необходимости. Кроме того, употребление алкоголя способствует социализации", - сказал Перевощиков.
Таким образом, если для ограничения распространения Covid-19 необходимо ограничить социальные контакты и сократить число зараженных на частных мероприятиях людей, уменьшение потребления алкоголя может помочь, сказал эпидемиолог.
Как сообщалось, вчера правительство приняло решение ввести ряд более жестких ограничений в связи с постоянно ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране. Ограничения среди прочего включают запрет на продажу алкоголя и табачных изделий в магазинах в выходные и праздничные дни.