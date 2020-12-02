Перевощиков: в странах Балтии продолжается рост заболеваемости Covid-19

"Еще на позапрошлой неделе было всего 12 стран, которые указывали на стабилизацию ситуации или снижение числа случаев заражения, однако на прошлой неделе в этот список уже вошли 24 страны", - сообщил эпидемиолог.

Заболеваемость продолжает расти в пяти странах ЕС и ЕЭЗ - Эстонии, Латвии, Литве, Португалии и Швеции.

Между тем в остальных странах ЕС и ЕЭЗ, а также в Великобритании ситуация стабилизируется, в части из них заболеваемость падает, что свидетельствует об эффективности принятых мер безопасности и ограничений, пояснил эпидемиолог.