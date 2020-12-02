Перевощиков: в странах Балтии продолжается рост заболеваемости Covid-19

В то время как в большинстве стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации или сокращение заболеваемости Covid-19, в странах Балтии продолжается ее прирост, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на пресс-конференции в среду, 2 декабря.
"Еще на позапрошлой неделе было всего 12 стран, которые указывали на стабилизацию ситуации или снижение числа случаев заражения, однако на прошлой неделе в этот список уже вошли 24 страны", - сообщил эпидемиолог.
Между тем в остальных странах ЕС и ЕЭЗ, а также в Великобритании ситуация стабилизируется, в части из них заболеваемость падает, что свидетельствует об эффективности принятых мер безопасности и ограничений, пояснил эпидемиолог.
По актуальным данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на сегодняшний день двухнедельная заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. жителей в Латвии составляет 352,77 случая, в Литве - 992,96 случая, а в Эстонии - 336,95 случая.