Перевощиков рассказал, в какой возрастной группе наблюдается резкий рост случаев Covid-19

Специалист подчеркнул, что эта тенденция вызывает беспокойство, потому что именно эти люди тяжелее переносят болезнь и их чаще госпитализируют.

Данные SPKC показывают, что большинство пациентов находятся в возрасте от 15 до 49 лет. 1

При этом количество заболевших среди детей снижается. По словам эпидемиолога, снижение заболеваемости среди детей может быть объяснено мерами безопасности в образовательных учреждениях.

Самая высокая заболеваемость Covid-19 в возрастной группе с шести до 19 лет в настоящее время наблюдается в возрасте от 11 до 12 лет, а также среди молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет.