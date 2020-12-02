Перевощиков рассказал, в какой возрастной группе наблюдается резкий рост случаев Covid-19

Количество людей старше 50 лет, заболевших Covid-19, в настоящее время растет, и этот рост особенно заметен среди людей старше 65 лет, заявил на пресс-конференции в среду, 2 декабря, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных рисков Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Специалист подчеркнул, что эта тенденция вызывает беспокойство, потому что именно эти люди тяжелее переносят болезнь и их чаще госпитализируют.
Данные SPKC показывают, что большинство пациентов находятся в возрасте от 15 до 49 лет.
При этом количество заболевших среди детей снижается. По словам эпидемиолога, снижение заболеваемости среди детей может быть объяснено мерами безопасности в образовательных учреждениях.
Самая высокая заболеваемость Covid-19 в возрастной группе с шести до 19 лет в настоящее время наблюдается в возрасте от 11 до 12 лет, а также среди молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет.
Как сообщалось, на данный момент в Латвии 18 377 человек заразились Covid-19. По данным SPKC, на 2 декабря выздоровели 1823 человека.