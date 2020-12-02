В Латвии не осталось самоуправлений, в которых нет случаев заражения Covid-19

Из 690 случаев заражения Covid-19, выявленных за прошедшие сутки, менее 40% зарегистрировано в Риге, но в Даугавпилсе заболеваемость продолжает относительно быстро расти.

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 258 новых случаев заражения, а общее кумулятивное количество случаев в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3081.

В Даугавпилсе зарегистрировано 76 новых случаев, а общее количество заболевших за 14 дней достигло 776 жителей.

В Елгаве, где в понедельник, 30 ноября, было зарегистрировано 132 новых инфицированных, в последние сутки у еще 22 жителей был выявлен Covid-19. Общее количество заболевших в городе за последние две недели - 350 человек.

В Кекавском крае было выявлено 24 новых заражения, а в Марупском крае - 23. Общее количество заболевших за последние две недели достигло 156 человек в Кекавском крае и 138 человек в Марупе.

В Юрмале зарегистрировано 22 новых случая, 16 - в Резекне, 12 - в Лиепае и 10 новых заболевших - в Екабпилсском, Саласпилсском и Елгавском краях.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3081, Даугавпилс - 776, Елгава - 350, Юрмала - 207, Кекавский край - 156, Марупский край - 138, Салацгривский край - 115, Резекне - 113, а также Саласпилсский край - 104 человека.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления и SPKC, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 тыс. жителей в Латвии в настоящее время составляет 365,7 случая. В 23 самоуправлениях этот показатель выше, а в девяти он превышен на 50%.