Виктория Горлова - российская легкоатлетка и мастер спорта с невероятными глазами

Виктория родилась 22 мая 2001 года и с самого детства полюбила спорт. В 6 лет родители привели дочь в секцию лёгкой атлетики, где с самого начала у неё был виден прогресс и она стала занимать призовые места.

Несмотря на то, что девушке всего 19 лет, она уже является заслуженным мастером спорта России. Виктория четырежды побеждала на первенствах России, а также неоднократно становилась призёром соревнований. В этом году на чемпионате России она заняла второе место в прыжках в длину.

Лучший результат Виктории в прыжке в длину - 5,85 метра.

В свободное время спортсменка активно ведёт свой Instagram, за которым следят почти 50 тысяч человек. Да, пока ей далеко до результатов другой российской красавицы Дарьи Клишиной, но у девушки точно всё впереди.