Согласно решению, принятому на внеочередном заседании правительства в среду, 2 декабря, спортсмены могут не носить маски во время спортивных тренировок во время режима чрезвычайной ситуации.
На внеочередном заседании правительства были внесены поправки в распоряжение Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения". Они определяют исключения из правил об обязательном использовании масок или закрывающих рот и нос щитков в общественных помещениях, в том числе на месте работы.
Как сообщалось, в период режима чрезвычайной ситуации во всех помещениях, кроме дома, необходимо использовать маски.
Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что с медицинской точки зрения использование масок во время интенсивных физических нагрузок нежелательно, потому что это может привести к проблемам с дыханием. Однако желательно использование маски для лица до и после физической активности.
В то же время он подчеркнул, что важную роль в фитнес-клубах играет соблюдение дистанции и проветривание, ведь во время физической нагрузки человек дышит глубже и интенсивнее, что потенциально ставит под угрозу других посетителей тренажерного зала, если в зал пришел заниматься инфицированный вирусом человек.