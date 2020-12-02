Спортсмены могут не носить маски во время спортивных тренировок

На внеочередном заседании правительства были внесены поправки в распоряжение Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения". Они определяют исключения из правил об обязательном использовании масок или закрывающих рот и нос щитков в общественных помещениях, в том числе на месте работы.

Как сообщалось, в период режима чрезвычайной ситуации во всех помещениях, кроме дома, необходимо использовать маски.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что с медицинской точки зрения использование масок во время интенсивных физических нагрузок нежелательно, потому что это может привести к проблемам с дыханием. Однако желательно использование маски для лица до и после физической активности.