Объяснения ограничений и смерть женщины в прямом эфире. Все, что вы могли пропустить 2 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Сегодня все обсуждают новые ограничения правительства и продления режима ЧС. Рассказываем об этом и не только.
Еще немного об ограничениях:
- Спортсмены могут не носить маски во время спортивных тренировок.
- Эксперт SPKC объяснил запрет на продажу алкоголя и сигарет в выходные дни: для уменьшения контактов с людьми.
- Армия начала планировать ресурсы для оказания помощи в контроле за ограничениями.
- Чтобы контролировать новые ограничения, полицейским придется работать сверхурочно.
- Клиентам парикмахеров и мастеров маникюра необходимо будет заполнять анкету.
- В рабочие дни время работы магазинов все же не ограничат.
- По выходным будет закрыта большая часть магазинов и запрещена торговля алкоголем.
Коронавирус:
- За минувшие сутки выявлено 690 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек (четверо в возрасте от 60 до 75 лет, четверо - от 75 до 85 лет, шестеро - от 85 до 95 лет).
- За сутки в Латвии госпитализировано 76 пациентов с Covid-19.
- Количество случаев Covid-19 в Латвии за три недели увеличилось на 96%.
- Covid-19 выявлен у более чем половины клиентов пансионата "Елгава".
- В Латвии не осталось самоуправлений, в которых нет случаев заражения Covid-19.
- Свершилось! Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от Covid-19.
- Кариньш: вакцины от Covid-19 будут всем обеспечиваться бесплатно.
- За минувшие сутки в Литве подтверждено 2109 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 28 человек. В свою очередь, в Эстонии зарегистрировано 524 новых случая Covid-19.
- Актер Борис Плотников из "Собачьего сердца" умер от Covid-19.
Другие события дня:
- Сейм принял бюджет будущего года.
- Рижская дума начинает выкупать земли для реализации четвертой фазы проекта Южного моста.
- Минимальные зарплаты врачей и медсестер в следующем году вырастут.
- СГД на время режима ЧС прекратила очное обслуживание клиентов.
- В соцсетях распространили ложную новость о создании временной больницы на Кипсале.
- Пока Omega вламывалась в "дом-крепость", мужчина смывал в унитаз наркотики и тысячи евро.
- Установлен крупнейший в Курземе парк солнечных панелей для собственного потребления.
- Новыми владельцами т/ц Riga Plaza стали эстонские предприниматели.
- Maxima запускает уникальную услугу в Балтии - "Сканируй сам".
- Эстонского дипломата задержали в Брюсселе на "секс-вечеринке".
- В России блогер в прямом эфире выгнал женщину на улицу: она замерзла и умерла
- "Давайте вы не доложите, а начнете": Путин требует приступить к вакцинации от Covid-19.
- Анатолий Чубайс покинет пост главы "Роснано".
- В центре Гааги в результате нападения с ножом ранены два человека.
- Гигантское судно потеряло контейнеры в океане.
Немного новостей, чтобы отвлечься:
- Бусулис переделал обращение Кариньша - получился интернет-хит.
В Узбекистане после футбольного матча случилось побоище.
Мимо Земли пролетел таинственный объект