Ср, 2.12.2020
Как специалист в области здравоохранения я не могу согласиться с тем, что алкоголь - это продукт первой необходимости. Кроме того, употребление алкоголя способствует социализации. Юрий Перевощиков.
Юрий Перевощиков.
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  • Объяснения ограничений и смерть женщины в прямом эфире. Все, что вы могли пропустить 2 декабря

Объяснения ограничений и смерть женщины в прямом эфире. Все, что вы могли пропустить 2 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Сегодня все обсуждают новые ограничения правительства и продления режима ЧС. Рассказываем об этом и не только.

Еще немного об ограничениях:

  • Спортсмены могут не носить маски во время спортивных тренировок.
  • Эксперт SPKC объяснил запрет на продажу алкоголя и сигарет в выходные дни: для уменьшения контактов с людьми.
  • Армия начала планировать ресурсы для оказания помощи в контроле за ограничениями.
  • Чтобы контролировать новые ограничения, полицейским придется работать сверхурочно.
  • Клиентам парикмахеров и мастеров маникюра необходимо будет заполнять анкету.
  • В рабочие дни время работы магазинов все же не ограничат.
  • По выходным будет закрыта большая часть магазинов и запрещена торговля алкоголем.

Коронавирус:

  • За минувшие сутки выявлено 690 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек (четверо в возрасте от 60 до 75 лет, четверо - от 75 до 85 лет, шестеро - от 85 до 95 лет).
  • За сутки в Латвии госпитализировано 76 пациентов с Covid-19.
  • Количество случаев Covid-19 в Латвии за три недели увеличилось на 96%.
  • Covid-19 выявлен у более чем половины клиентов пансионата "Елгава".
  • В Латвии не осталось самоуправлений, в которых нет случаев заражения Covid-19.
  • Свершилось! Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от Covid-19.
  • Кариньш: вакцины от Covid-19 будут всем обеспечиваться бесплатно.
  • За минувшие сутки в Литве подтверждено 2109 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 28 человек. В свою очередь, в Эстонии зарегистрировано 524 новых случая Covid-19.
  • Актер Борис Плотников из "Собачьего сердца" умер от Covid-19.

Другие события дня:

  • Сейм принял бюджет будущего года.
  • Рижская дума начинает выкупать земли для реализации четвертой фазы проекта Южного моста.
  • Минимальные зарплаты врачей и медсестер в следующем году вырастут.
  • СГД на время режима ЧС прекратила очное обслуживание клиентов.
  • В соцсетях распространили ложную новость о создании временной больницы на Кипсале.
  • Пока Omega вламывалась в "дом-крепость", мужчина смывал в унитаз наркотики и тысячи евро.
  • Установлен крупнейший в Курземе парк солнечных панелей для собственного потребления.
  • Новыми владельцами т/ц Riga Plaza стали эстонские предприниматели.
  • Maxima запускает уникальную услугу в Балтии - "Сканируй сам".
  • Эстонского дипломата задержали в Брюсселе на "секс-вечеринке".
  • В России блогер в прямом эфире выгнал женщину на улицу: она замерзла и умерла
  • "Давайте вы не доложите, а начнете": Путин требует приступить к вакцинации от Covid-19.
  • Анатолий Чубайс покинет пост главы "Роснано".
  • В центре Гааги в результате нападения с ножом ранены два человека.
  • Гигантское судно потеряло контейнеры в океане.

Немного новостей, чтобы отвлечься:

  • Бусулис переделал обращение Кариньша - получился интернет-хит.

  • В Узбекистане после футбольного матча случилось побоище.

  • Мимо Земли пролетел таинственный объект

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