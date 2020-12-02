За день собрано 10 000 подписей за отмену требования носить маски ученикам в школе

Инициативу "Пусть дети дышат в школе" подала Ольга Петкевич в среду в первой половине дня. "Если министры принимают такое решение за месяц до вступления ограничений в силу, они не скрывают того факта, что не верят в эффективность принятых ими ограничений", - сказала автор.

По словам Петкевич, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что детям в возрасте от шести до 11 лет можно рекомендовать носить маски. Кроме того, носить маски они могут только в присутствии взрослого.

"Это означает, что учителя также должны будут следить за тем, чтобы маски были надеты правильно. Это для них дополнительная нагрузка и время в и без того сложных условиях обучения. С сентября 2020 года детей не отпускают на перемены, поэтому в помещениях, где они постоянно находятся, не хватает свежего воздуха", - говорится в инициативе.

Использование масок будет означать, что дети будут вдыхать еще меньше свежего воздуха, необходимого для их нормального развития и здоровья, убеждена автор инициативы.