Голосуем! ⟩ Выбери лучший гол ноября в чемпионате Латвии!

Голосование за лучший гол ноября завершится в понедельник, 7 декабря, в 23:59.

Раймонд Кроллис ("Метта")

29 ноября "Метта" у себя дома уступила "Валмиере" со счётом 1:2, а лидер столичного клуба Раймонд Кроллис на 7-й минуте вывел "Метту" вперёд.

19-летний латвийский нападающий в этом сезоне провёл 24 матча, в которых отличился 11 раз. Это лучший показатель среди всех латвийских футболистов "Вирслиги".

Ингар Пулис ("Валмиера")

В вышеупомянутой игре "Метты" и "Валмиеры" случился ещё один гол-красавец, но уже в ворота рижан. На 37-й минуте Ингар Пулис сравнял счёт после обманного движения и красивого удара.

Примечательно, что эта игра для 19-летнего футболиста стала первой и единственной в минувшем сезоне "Вирслиги".

Лукас Виллела ("Вентспилс")

1 ноября в матче "Вентспилса" и "Елгавы" (5:0) один из красивейших голов сезона забил бразилец Лукас Виллела. 26-летний игрок в минувшем сезоне отметился четырьмя голами.

Отметим, что в следующем сезоне Виллела продолжит выступать в чемпионате Латвии, но уже не в "Вентспилсе", а в РФШ.

Додо ("Лиепая")

26 ноября "Лиепая" со счётом 5:0 разделалась с главным неудачником сезона "Тукумсом". На 27-й минуте красивым ударом через себя счёт в матче открыл бразилец Додо.

33-летний нападающий в минувшем сезоне забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии. Кроме того, Додо читателями RUS TVNET был признан автором самых красивых голов сентября и октября.

Квадво Асамоа ("Спартак")

26 ноября юрмальский "Спартак" поиздевался над "Елгавой", отправив в ворота соперника целых семь мячей. Один из голов в матче забил Квадво Асамоа, который на 42-й минуте красиво перебросил мяч через вратаря.