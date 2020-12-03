Вступает в силу ряд связанных с режимом ЧС ограничений

Во вторник Кабинет министров принял решение для ограничения распространения Covid-19 продлить режим ЧС до 11 января, введя ряд дополнительных ограничений.

С сегодняшнего дня все жители Латвии должны соблюдать принцип "2+2", который предусматривает, что не проживающие в одном домохозяйстве люди могут встречаться только по двое, а также говорит о необходимости соблюдения дистанции 2 метра.

Запрещены частные мероприятия, кроме мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Маски нужно носить во всех помещениях, кроме дома, в том числе и на работе.

В магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя впредь нужно обеспечивать 15 кв. м торговой площади. Информация о разрешенном количестве людей в конкретном месте торговли или оказания услуг должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.

Поставщики хозяйственных услуг, магазины и организаторы мероприятий должны обеспечивать, чтобы люди, которые не используют маски или делают это неправильно, не допускались в помещения магазинов или места оказания услуг и не обслуживались.

До окончания режима ЧС будут закрыты все культурные объекты, выставки, ярмарки, в том числе рождественские ярмарки. При условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности для посещения будут открыты музеи. Библиотеки смогут выдавать книги навынос.

Очные спортивные тренировки с сегодняшнего дня разрешены только для профессиональных команд высших категорий.

С сегодняшнего дня в больницах будет временно ограничено предоставление плановых услуг в стационаре и дневном стационаре. Амбулаторные медицинские услуги не будут ограничены.

При этом продолжится оказание неотложной медицинской помощи, в том числе проведение срочных медицинских обследований и консультаций. Не будут отменены онкологические операции и операции, связанные со спасением жизни, а также операции, в результате отмены которых может наступить инвалидность.

Больницы и впредь должны будут обеспечивать услуги дневного стационара, необходимые для непрерывности терапии, предоставлять услуги химиотерапии, лечения биопрепаратами, заместительной терапии, лучевой терапии, услуги дневных стационаров в сфере гематологии. Продолжится предоставление услуг инвазивной кардиологии и инвазивной радиологии.

Более строгие ограничения вводятся и в сфере образования. Очно заниматься смогут только воспитанники детских садов и ученики 1-4-х классов. Школы должны будут обеспечивать 3 кв. м площади на одного учащегося. С 4 января учителя и ученики в школах должны будут носить маски как во время уроков, так и вне учебного процесса.

С сегодняшнего дня все работники детских садов должны носить маски.

Высшее, профессиональное, неформальное образование теперь может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия, которые невозможно провести удаленно - в индивидуальном порядке.

Согласно решению правительства, 5 декабря вступит в силу требование о том, что во время режима чрезвычайной ситуации по выходным и праздничным дням смогут работать только аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости, т.е. продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом.

В выходные и праздничные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет. После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что цель этой нормы - ограничить торговлю такими товарами, которые не являются вещами первой необходимости.