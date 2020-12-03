Чт, 3.12.2020
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Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
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Латвийская футбольная федерация оштрафована на 5000 евро за отсутствие масок у зрителей

Футбольные мячи

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Латвийская футбольная федерация (LFF) заплатила УЕФА денежный штраф в размере 5000 евро за то, что во время матча сборных Латвии и России U-21 посетители полноценно не использовали маски для лица.

13 октября сборная Латвии U-21 на стадионе "Сконто" провела матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года с ровесниками из России. Осенью это была первая игра сборных, которую могли посетить зрители.

В ноябре комитет по контролю, этике и дисциплинарным делам УЕФА приговорил LFF к штрафу в размере 5000 евро за то, что был нарушен пункт санитарного протокола УЕФА, предусматривающий ношение зрителями масок для лица, находясь в любом месте стадиона.

Как выяснило агентство LETA, LFF штраф оплатила.

За нарушение санитарного протокола со стороны посетителей игр в ноябре были оштрафованы также футбольные федерации Люксембурга и Хорватии, которые в октябре принимали матчи Лиги наций УЕФА. Кроме того, нарушения были констатированы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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