Латвийская футбольная федерация оштрафована на 5000 евро за отсутствие масок у зрителей

13 октября сборная Латвии U-21 на стадионе "Сконто" провела матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года с ровесниками из России. Осенью это была первая игра сборных, которую могли посетить зрители.

В ноябре комитет по контролю, этике и дисциплинарным делам УЕФА приговорил LFF к штрафу в размере 5000 евро за то, что был нарушен пункт санитарного протокола УЕФА, предусматривающий ношение зрителями масок для лица, находясь в любом месте стадиона.

Как выяснило агентство LETA, LFF штраф оплатила.