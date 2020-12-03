Запрет на продажу определенных товаров по выходным: что придумали в Maxima

С вступлением в силу введенных правительством новых ограничений максимально допустимое количество клиентов в магазине повторно сокращается, а также в выходные и праздничные дни можно будет покупать только продукты питания и средства гигиены, а покупка алкогольных напитков, табачных изделий и непродовольственных товаров будет запрещена.

"Чтобы заботиться о безопасности общества и работников, мы до сих пор руководствовались принципом - правительственные решения и собственные инициативы, что было лучшим подходом для ограничения вируса, уменьшения плотности людей и увеличения дистанции в магазинах. Именно так мы и продолжим работать, оперативно вводя принятые правительством решения в практику магазинов.

Это решение довольно неожиданное и, конечно, напрямую влияет на нашу повседневную деятельность и рабочую нагрузку наших коллег, но мы понимаем и уважаем его, потому что сейчас нашим приоритетом являются общественная безопасность и здоровье в совместном предотвращении распространения вируса. То, насколько быстро мы его остановим, в основном зависит от сотрудничества между нами, поэтому мы призываем и самих людей заботиться о своем здоровье, здоровье семьи и других людей - делать покупки ответственно, а также использовать платформу удаленных покупок www.barbora.lv. Заказ и доставка товаров будут работать также в выходные и праздничные дни", - говорит руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Возможность покупать в выходные и праздничные дни только продовольственные и гигиенические товары Maxima вводит на трех уровнях:

Широкая информационная кампания по различным каналам связи, чтобы охватить как можно больше клиентов и избежать недоразумений в выходные дни. Также очень важно проинформировать все 176 магазинов о новых решениях правительства, в частности, об уменьшении доступности отдельных категорий товаров; Физически разграниченные зоны для отдельных товаров; Устранение возможности оплачивать определенные категории товаров в конкретные дни.

Чтобы обеспечить еще более безопасный процесс покупок, Maxima Latvija также внедряет новые цифровые и удобные решения, например, на этой неделе запущена новая услуга "Сканируй сам", которая позволяет клиенту самому сканировать товары, помещая их в пакет и затем оплачивая телефоном или платежной картой в отдельной зоне, не вынимая товар из пакета.

Maxima Latvija в дополнение к более чем 30 действующим мерам по ограничению распространения вируса Covid-19 вводит новые, чтобы посещение магазинов было еще более безопасным. Maxima Latvija постоянно следит за состоянием здоровья сотрудников и приняла ряд мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса, например: