Запрет на продажу определенных товаров по выходным: что придумали в Maxima

Чтобы в период режима чрезвычайной ситуации обеспечить безопасные покупки и снизить распространение Covid-19, Maxima Latvija в дополнение к более чем 30 действующим мерам продолжает вводить дополнительные меры безопасности, сообщили RUS TVNET в компании.
С вступлением в силу введенных правительством новых ограничений максимально допустимое количество клиентов в магазине повторно сокращается, а также в выходные и праздничные дни можно будет покупать только продукты питания и средства гигиены, а покупка алкогольных напитков, табачных изделий и непродовольственных товаров будет запрещена.
"Чтобы заботиться о безопасности общества и работников, мы до сих пор руководствовались принципом - правительственные решения и собственные инициативы, что было лучшим подходом для ограничения вируса, уменьшения плотности людей и увеличения дистанции в магазинах. Именно так мы и продолжим работать, оперативно вводя принятые правительством решения в практику магазинов.
Это решение довольно неожиданное и, конечно, напрямую влияет на нашу повседневную деятельность и рабочую нагрузку наших коллег, но мы понимаем и уважаем его, потому что сейчас нашим приоритетом являются общественная безопасность и здоровье в совместном предотвращении распространения вируса. То, насколько быстро мы его остановим, в основном зависит от сотрудничества между нами, поэтому мы призываем и самих людей заботиться о своем здоровье, здоровье семьи и других людей - делать покупки ответственно, а также использовать платформу удаленных покупок www.barbora.lv. Заказ и доставка товаров будут работать также в выходные и праздничные дни", - говорит руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.
Возможность покупать в выходные и праздничные дни только продовольственные и гигиенические товары Maxima вводит на трех уровнях:
- Широкая информационная кампания по различным каналам связи, чтобы охватить как можно больше клиентов и избежать недоразумений в выходные дни. Также очень важно проинформировать все 176 магазинов о новых решениях правительства, в частности, об уменьшении доступности отдельных категорий товаров;
- Физически разграниченные зоны для отдельных товаров;
- Устранение возможности оплачивать определенные категории товаров в конкретные дни.
Чтобы обеспечить еще более безопасный процесс покупок, Maxima Latvija также внедряет новые цифровые и удобные решения, например, на этой неделе запущена новая услуга "Сканируй сам", которая позволяет клиенту самому сканировать товары, помещая их в пакет и затем оплачивая телефоном или платежной картой в отдельной зоне, не вынимая товар из пакета.
Maxima Latvija в дополнение к более чем 30 действующим мерам по ограничению распространения вируса Covid-19 вводит новые, чтобы посещение магазинов было еще более безопасным. Maxima Latvija постоянно следит за состоянием здоровья сотрудников и приняла ряд мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса, например:
- стеклянные защитные барьеры на кассах между покупателями;
- все работники магазина обеспечены лицевыми масками;
- заметные напоминания покупателям о необходимости социального дистанцирования в радиусе 2 м, например, наклейки на полу, использование покупательских тележек вместо корзин, чтобы обеспечить больший физический барьер между клиентами, усиленный надзор за покупателями и напоминания со стороны работников охраны и другие меры;
- широкая информационная кампания в магазинах с размещением материалов на ТВ-экранах, обращения по радио и плакаты в различных зонах магазинов с рекомендациями, как уменьшить распространение вируса;
- расфасовка нефасованных товаров, например, кондитерских изделий;
- средства дезинфекции у входа в магазины;
- посетителей магазина информируют, что в магазине обязательно прикрывать рот и нос маской или щитком;
- в помещениях для сотрудников размещена инфографика с информацией о том, как избежать заражения Covid-19;
- информация о менее загруженном времени покупок, чтобы регулировать поток клиентов и уменьшить плотность.