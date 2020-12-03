Болотник одержал самую большую победу в своей карьере

В ночь на четверг, 3 декабря, латвийский боксёр Ричард Болотник одержал победу на турнире Golden Contract MTK Global.
В решающем поединке Болотник отправил в нокаут немца Сержа Михеля, защитив чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Бой активнее начал Михель, но его удары редко достигали цели. Во втором раунде активизировался уже Болотник, который несколько раз неплохо попал в корпус. Третий и четвёртый раунды также остались за латвийским боксёром, который каким-то чудом не смог отправить Михеля в нокдаун.
В пятом раунде Михель наконец-то оказался в нокдауне. Шестой раунд также остался за Болотником, который загнал немца в угол и успевал улыбнуться на попытки немца нанести точный удар.
Ничего не изменилось и в оставшихся раундах, а единственный вопрос, который был без ответа - сможет ли Болотник завершить бой нокаутом? Когда до конца поединка оставалось меньше минуты, Болотник зажал Михеля в углу, провёл серию ударов, а тренер немца выкинул белое полотенце.
В конце сентября в клубе Studio 69 латвийский боксёр по очкам победил британца Хози Бертона, которого лично приехал поддержать известный тяжеловес Тайсон Фьюри. Победа позволила Болотнику защитить чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
В декабре прошлого года Болотник завоевал титул чемпиона Европы WBO в полутяжёлой весовой категории. В четвертьфинальном матче этого турнира латвийский боксёр в первом раунде победил представителя Северной Ирландии Стивена Уорда.
30-летний Ричард Болотник за время своей карьеры одержал победу в 18 из 24 боёв, восемь из которых завершились нокаутом.
Победа в турнире Golden Contract даст боксёру договор на несколько боёв высокого уровня.