Болотник одержал самую большую победу в своей карьере

В решающем поединке Болотник отправил в нокаут немца Сержа Михеля, защитив чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Бой активнее начал Михель, но его удары редко достигали цели. Во втором раунде активизировался уже Болотник, который несколько раз неплохо попал в корпус. Третий и четвёртый раунды также остались за латвийским боксёром, который каким-то чудом не смог отправить Михеля в нокдаун.

В пятом раунде Михель наконец-то оказался в нокдауне. Шестой раунд также остался за Болотником, который загнал немца в угол и успевал улыбнуться на попытки немца нанести точный удар.

Ничего не изменилось и в оставшихся раундах, а единственный вопрос, который был без ответа - сможет ли Болотник завершить бой нокаутом? Когда до конца поединка оставалось меньше минуты, Болотник зажал Михеля в углу, провёл серию ударов, а тренер немца выкинул белое полотенце.

"Я показал всё, чему меня учил тренер Майриса Бриедиса Дмитрий Шихолай. Он настоящий мастер. Я счастлив. Мы проделали хорошую работу, я насладился турниром и готов к следующему", - сказал сразу после поединка Болотник.

В конце сентября в клубе Studio 69 латвийский боксёр по очкам победил британца Хози Бертона, которого лично приехал поддержать известный тяжеловес Тайсон Фьюри. Победа позволила Болотнику защитить чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

В декабре прошлого года Болотник завоевал титул чемпиона Европы WBO в полутяжёлой весовой категории. В четвертьфинальном матче этого турнира латвийский боксёр в первом раунде победил представителя Северной Ирландии Стивена Уорда.

30-летний Ричард Болотник за время своей карьеры одержал победу в 18 из 24 боёв, восемь из которых завершились нокаутом.