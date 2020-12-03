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Одно из ведущих предприятий высоких технологий – компания Huawei – объявило, что AppGallery, официальная платформа распространения приложений, запланировала на этот праздничный сезон введение дополнительного стимула для отечественных малых и независимых разработчиков мобильных игр и приложений. Предприятие выступило с особой инициативой финансовой поддержки для непосредственной разработки игр, в рамках которой на получение финансовой поддержки могут претендовать и латвийские разработчики игр и приложений.

Имея более 500 миллионов активных пользователей в месяц и 2 миллионов зарегистрированных разработчиков, Huawei AppGallery стала одной из 3 крупнейших платформ приложений в мире. Данная платформа работает более чем в 170 странах, включает в себя 18 категорий приложений и предлагает как малым, так и крупным разработчикам приложений глобальную платформу для развития и распространения игр.

«Платформа AppGallery является умной и новаторской экосистемой, позволяющей разработчикам создавать уникальный пользовательский опыт. Наша цель – сделать ее открытой и передовой платформой для распространения приложений в удобном доступе для потребителей и в то же время строго охранять конфиденциальность и безопасность пользователей, одновременно обеспечивая уникальный и умный опыт. Будучи одной из ведущих платформ приложений в мире, она предлагает самый широкий ассортимент глобальных и местных приложений, и в 2020 году ее популярность существенно возросла – общее количество скачиваний достигло 294 миллиардов», – рассказывает руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша (Gunta Kursiša).

Платформа планирует предоставить дополнительную материальную помощь в размере 30 000 евро сообществу независимых («инди») разработчиков игр, включая техническую поддержку размещения нового предложения игр. Все игры, которые будут загружены на платформу приложений AppGallery с 19 ноября по 14 декабря нынешнего года* через портал, объединяющий все платформы приложений – Unity Distribution Portal, смогут претендовать на получение особой поддержки, в том числе:

долю в размере 85 % поступлений от покупок в приложении разработчикам игры в первые 2 года;

VIP-техническую поддержку при размещении приложения на платформе AppGallery;

30 лучших «инди-игр» получат финансирование платформы Huawei Ad в размере 1000 евро и помощь в начале своей первой рекламной кампании;

наиболее популярные игры будут демонстрироваться на платформе AppGallery в особом разделе Indie Game.

ФОТО: Publicitātes foto

«Данная инициатива является важным шагом в реализации стремления предприятия инвестировать в сообщество разработчиков. Отрасль мобильных игр в последние годы демонстрирует невероятный рост, и мы рады возможности поддержать в большей степени малых и независимых разработчиков и студии, чтобы их игры завоевали популярность и вышли на рынок. Поэтому мы призываем всех отечественных независимых разработчиков присоединиться к AppGallery и делиться созданными играми – возможно, именно игра, разработанная в Латвии, станет самой популярной среди пользователей», – говорит об инициативе руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша.

Чтобы принять участие в программе финансовой поддержки, разработчикам игр предлагается до 14 декабря создать учетную запись Huawei и посредством Unity Distribution Portal разместить свою игру на платформе AppGallery.

* Размещение заканчивается 14 декабря в 23:59 по центральноевропейскому времени. Чтобы подать игру, пройдите по ссылке: https://create.unity3d.com/AppGallery-UDP-happy-holidays

О Huawei Consumer BG

Продукция и услуги компании Huawei доступны более чем в 170 странах – ими пользуется треть населения планеты. В США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае создано 14 центров исследований и разработок. Huawei Consumer BG – одно из трех коммерческих подразделений компании Huawei, занимающееся смартфонами, компьютерами и планшетами, носимыми устройствами и облачными услугами. Глобальная сеть Huawei создана на основе почти 30-летнего опыта работы в отрасли телекоммуникаций и содействует разработке новейших технологий, предназначенных для потребителей во всем мире.

Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/ un https://developer.HUAWEI.com/consumer/en/