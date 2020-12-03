В Латвии два человека заразились коронавирусом повторно

"Один житель Латвии сначала заразился во время первой вспышки весной, а второй раз - сейчас осенью. Это работник из группы риска - сотрудник медучреждения или пансионата. И там вспышки были два раза. Второй человек весной заразился за границей, а теперь повторно [в Латвии]", - рассказал Перевощиков.

По его словам, в обоих случаях между заражениями прошло более трех месяцев.

Как повторно зараженные перенесли второе заболевание, было ли оно в более легкой или тяжелой форме, эпидемиолог сказать не смог. "Сам я с ними не связывался", - добавил он.

Повторное заражение коронавирусом фиксируется чрезвычайно редко, во всем мире сейчас зарегистрировано всего несколько десятков случаев", - признал Перевощиков.

Повторные случаи заражения, описанные в мировой практике, произошли главным образом спустя три или более месяцев после первого заболевания. "Несмотря на то, что сообщения о повторном заболевании были уже спустя 45 дней после первого заболевания, исследования свидетельствуют, что устойчивый иммунитет сохраняется три-пять месяцев после первого заражения SARS-CoV-2, в том числе и после более легкого бессимптомного заражения", - сказал Перевощиков.

Нынешние данные свидетельствуют, что у человека, перенесшего Covid-19 (даже в легкой форме или без симптомов), риск повторного заражения ниже, так как следующее заражение Covid-19 происходит спустя три месяца после первого случая, отметил представитель SPKC.

Если контакт с больным Covid-19 произошел спустя более чем три месяца после первого заболевания, нужно считать, что у человека такой же большой риск заболевания, как у любого другого контактного лица, которое ранее не заражалось.

Из сравнительно небольшого числа повторных случаев заболевания в мировом масштабе два зарегистрированы в находящейся в относительно хорошей эпидемиологической ситуации Латвии. Перевощиков это объяснил, допустив, что многие страны не обращают на этот вопрос большого внимания, и воспринимают эти случаи как факт, а не бегут писать об этом научные статьи.

"У нас есть два случая, но нет времени писать научную статью и делать это известным миру. Эта тема пока что вообще описана мало", - указал эпидемиолог.

По его мнению, на самом деле количество повторных заболеваний больше, однако, "чтобы попасть в научную публикацию, нужно поработать, исследовать каждый пример".

Эпидемиолог также предупредил, что пока что слишком рано делать какие-то выводы - с начала пандемии не прошло и года.

"И людей, заболевших весной, очень маленький процент. Поэтому сегодня даже чисто математически имеется очень небольшая вероятность, что кто-то из заболевших весной заболеет сейчас повторно", - указал Перевощиков.

Однако точных данных о длительности иммунитета пока что нет. Известно, что в течение 3-5 месяцев после заражения в крови сохраняются антитела, после чего их становится меньше. Как это влияет на возможность заразиться повторно, сейчас сказать сложно, признал представитель SPKC.