Новый рекорд: в Латвии за сутки зарегистрировано 930 новых случаев Covid-19
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 930 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 930 новых случаев Covid-19, что является самым большим количеством за сутки с начала пандемии. умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Трое скончавшихся входили в возрастную группу 55-65 лет, пятеро - 65-75 лет, трое - 75-90 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 235 человек, зараженных коронавирусом.
За прошедшие сутки сделано 8670 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 19 307 человек, выздоровевшими признаны 1848 человек.
По данным Национальной службы здравоохранения, в среду госпитализированы 92 пациента с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 552 человека, у 49 болезнь проходит в тяжелой форме.
За минувшие сутки из больниц выписан 51 человек.