Новый рекорд: в Латвии за сутки зарегистрировано 930 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 930 новых случаев Covid-19, что является самым большим количеством за сутки с начала пандемии. умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Трое скончавшихся входили в возрастную группу 55-65 лет, пятеро - 65-75 лет, трое - 75-90 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 235 человек, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 8670 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 19 307 человек, выздоровевшими признаны 1848 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в среду госпитализированы 92 пациента с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 552 человека, у 49 болезнь проходит в тяжелой форме. 2