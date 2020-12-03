"Динамо" потерпело четвёртое поражение подряд. На этот раз дома от "Трактора"

Матч завершился победой гостей со счётом 3:4 (0:3, 1:1, 2:0). Это поражение стало для динамовцев четвёртым подряд.

56 секунд потребовалось "Трактору", чтобы выйти вперёд. Счёт в этом матче открыл чешский хоккеист Лукаш Седлак. Меньше пяти минут спустя Виталий Кравцов удвоил преимущество челябинской команды, а на 18-й минуте швед Понтус Оберг забросил в ворота хозяев третью шайбу.

В перерыве вратарь "Динамо" Зейн Макинтайр был заменён на Илью Проскурякова, который в последний раз выходил на лёд 14 октября.

Во втором периоде команды по разу обменялись заброшенными шайбами. Сначала отставание в счёте сократил Денис Паршин, но всего четыре минуты спустя Алексей Бывальцев вновь увеличил отрыв до трёх шайб.

Заключительный отрезок игры начался с гола Микса Индрашиса, который реализовал численное преимущество. За 5 минут до финальной сирены Роберт Мамчицс сократил отставание в счёте до минимума, но на большее "Динамо" не хватило времени.

В данный момент "Динамо" с 12 очками в 30 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Трактора" 44 очка в 33 матчах и третье место на "Востоке".