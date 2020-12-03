Минобразования: маски в школах - эффективное решение для снижения распространения Covid-19

В министерстве агентству LETA пояснили, что, оценивая опыт 30 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в отношении требований к использованию масок в школе, можно констатировать, что в 72% случаев учащиеся в обязательном порядке используют маски, и в более чем половине стран ЕС и ЕЭЗ маски используются учениками с шести лет или даже с более младшего возраста.

По крайней мере в шести из этих стран эпидемиологическая ситуация сейчас улучшается, например, в сильно пострадавших от пандемии Бельгии, Чехии и Франции.

Во вторник на заседании правительства было принято решение, что и в Латвии с 4 января 2021 года учителя и ученики 1-4-х классов должны будут носить маски. Дети смогут не использовать маски в особых случаях, если это связано с состоянием здоровья.

Маски должны носить и работники дошкольных образовательных учреждений.

Министерство образования отмечает, что, по заявлению специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний, ношение масок дает больший эффект, если при этом в школах соблюдается необходимая дистанция. В Латвии уже с 30 ноября вступило в силу требование, согласно которому школы во время учебного процесса должны предоставлять не менее 3 кв. м на одного учащегося.

"Использование масок, соблюдение дистанции и гигиенических требований, регулярное проветривание помещений - реализация этого комплекса мер предосторожности дает надежду на то, что к окончанию чрезвычайного положения 11 января 2021 года ситуация в учебных заведениях и стране в целом будет стабилизирована и очные занятия смогут возобновить ученики старших классов", - отмечает министерство.

Всемирная организация здравоохранения также подчеркивает, что использование масок детьми и подростками в школах следует рассматривать как часть стратегии по ограничению распространения Covid-19. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию, меры гигиены, стараться ограничить встречи и круг контактов за пределами дома, учебы или работы, а также использовать мобильное приложение "Останови Covid", подчеркивает Минобразования.

Министерство также напоминает, что уже со следующего понедельника, 7 декабря, дети в возрасте от семи лет должны будут использовать маски в общественном транспорте.