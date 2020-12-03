Тесты на Covid-19 сдают не только в пунктах приема проб

Некая женщина на Facebook опубликовала двухминутное видео, на котором виден пункт приема проб на Covid-19. Она комментирует отсутствие очередей и говорит, что не верит в то, что за день проводят по 9000 тестов. "Если сдают по 9000, то, я считаю, возле каждой будки должно стоять по 100 человек, но этого нет". Она также говорит, что СМИ врут и люди "не сдают по 9000 в день анализы". Этим постом поделилось более 5000 пользователей.

ФОТО: RE:CHECK

Однако данное видео вводит в заблуждение, потому что замалчивается, что большую часть тестов проводят не в этих пунктах, а, например, в больницах, на дому, на рабочих местах.

Re:Check уже ранее опровергал неправдивые утверждения о том, что в Латвии якобы работают лишь 17 пунктов тестирования. На самом деле на тот момент, в начале ноября, в Латвии было 84 пункта.

На данный момент в 37 городах Латвии работают 94 пункта приема проб, рассказал Re:Check координатор сети лабораторий Covid-19 Сергей Никишин. Из них 37 пунктов находятся в Риге. Также и Национальная служба здоровья отмечает еще ряд мест, где проводят тесты.

Количество тестов на Covid-19 и их процентное разделение по виду направления (2020.11.04-2020.11.18).

ФОТО: Национальная служба здравоохранения

В Национальной службе здоровья отмечают, что сдать тест можно как у отдельных семейных врачей, которые на это добровольно согласились, так и на дому. В этом случае тестировать выезжают мобильные бригады лабораторий и предоставители услуги по домашнему уходу, которые на это согласились. Также тесты проводят в стационарных медицинских учреждениях, на рабочих местах людей, в образовательных учреждениях и в других местах, в соответствии с направлением Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Также с целью скрининга тестируют персонал медицинских учреждений, работников и клиентов центров социального ухода.

Из всех мест тестирования на конец ноября в упомянутых пунктах в среднем можно было принять 4500-4800 проб в день, рассказывает Никишин. На практике же в среднем в рабочий день в пунктах тестирования принимались пробы у 3500-3800 людей. Так как в пункты тестирования c 26 октября отправляться могут лишь люди с направлением врача, очереди на тесты удалось снизить, говорит Никишин. В пункты тестирования отправляются люди с направлением от семейного врача или специалиста, также, например, контактные лица, люди перед плановыми операциями, обследованиями. На выездах в разные предприятия или учреждения лаборатории принимают около 600-800 проб в день, говорит Никишин.

Дополнительно по заказу SPKC при помощи тестов Covid-19 по слюне тестируют, например, на рабочих местах, в самоуправлениях, городах, центрах социального ухода около 2000-2200 человек в день. В больницах пациентам, например, при прибытии или во время появления симптомов проводят еще примерно 1200-1300 тестов в день. Он также объясняет, что количество меняется день ото дня. Следовательно, в пунктах тестирования проводили лишь около половины или меньше половины всех тестов.