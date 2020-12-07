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Пять официальных и столько же непризнанных. Сколько детей Марадоны претендует на наследство?

Диего Марадона и его дочери Дальма и Джаннина

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сколько за жизнь было женщин у Диего Марадоны, не знает никто. Легендарный футболист был суперполигамным, что не могло не причинять боль окружающим. Что касается детей, то здесь всё ещё более запутано...

Считается, что у Диего Марадоны пять официальных детей. Неофициальных - столько же.

От первой и единственной законной жены Клаудии у Диего родились две дочери - Дальма (1987 г. р.) и Джаннина (1989 г. р.). Eurosport пишет, что Дальма стала актрисой и снялась в 13 фильмах и сериалах, а Джаннина вышла замуж за аргентинского футболиста Серхио Агуэро и родила сына, чьим крёстным отцом стал Лионель Месси.

Важно отметить, что первенцем футболиста стал внебрачный сын от любовницы из Неаполя Кристианы Синагры. В 1987 году девушка объявила о том, что Диего подарил ей сына. Мальчика назвали в честь отца - Диего Армандо Марадона Синагра.

Сам футболист долгое время не признавал отцовства, не приходил в суды и отказался делать ДНК-тест. Eurosport рассказывает, что даже Папа Римский просил Марадону одуматься и признать сына. Суд признал отцовство Марадоны и назначил алименты в размере четырёх тысяч долларов в месяц.

Примерно 16 лет спустя Диего-младший пробрался на поле для гольфа, где играл его отец, но Марадона испугался и дал дёру. Позже он всё-таки вернулся и поговорил с сыном. Спустя 29 лет, когда отрицать очевидное внешнее сходство было уже глупо, Марадона сдался.

Сейчас Диего Синагре 34 года и он тоже играет в футбол. Диего-младший выступал за молодёжные команды "Дженоа", "Наполи" и даже за юношескую сборную Италии, но затем оказался в клубах уровнем ниже.

Четвёртый официальный ребёнок Марадоны родился в 1996 году. Мать девочки 11 лет добивалась принятия Марадоной отцовства, а в 2007 году дочь получила право носить фамилию легендарного футболиста. Первая встреча отца и дочери состоялась спустя ещё семь лет.

"Он посмотрел мне в глаза, встал на колени и попросил прощения. Мы впервые обнялись, и он расплакался", - приводит слова дочери Марадоны Eurosport. 

Ну и, наконец, пятый официально признанный ребёнок Диего Армандо Марадоны родился в 2013 году от Вероники Охеды, с которой он познакомился после развода со своей первой женой.

С 25-летней Охедой Марадона познакомился в 2005-м. У них быстро завязались отношения, которые продлились 8 лет. За время этих отношений у Вероники было несколько выкидышей, а рассталась пора, когда Охеда была на пятом месяце беременности.

Когда мальчик появился на свет, Диего тоже не сразу признал отцовство, но спустя месяц всё-таки подтвердил. Мог быть у Диего и шестой ребёнок от Вероники, которая сообщила, что снова забеременела от футболиста после ночи в отеле. Правда, очередного наследника Диего так и не дождался - у Вероники случился очередной выкидыш.

Eurosport пишет, что ещё пятерых детей Марадона признавать отказался. Причём с некоторыми из них он даже встречался и знакомился с "кандидатами в наследники". 

Что касается наследства Диего, то, по словам аргентинского журналиста Луиса Вентуры, на банковских счетах футболиста практически ничего не осталось. "Всё было растрачено, в основном из-за вечно проколотых рук. Большую часть просто украли, чтобы опустошить карманы Диего. Этим людям нужно было просто попросить его о чем-то, и он давал", - приводит слова Вентуры Eurosport.

По данным Corriere della Sera, у Марадоны не было крупных счетов в банках, но у него был дом и несколько квартир в Буэнос-Айресе, шесть роскошных автомобилей, инвестиции на Кубе и в Италии, футбольные школы в Китае.

Самым же дорогим активом считаются соглашения на право использования изображения игрока, которые действуют и после его кончины. Вот за это, скорее всего, и начнётся война среди наследников.

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