Пять официальных и столько же непризнанных. Сколько детей Марадоны претендует на наследство?

Считается, что у Диего Марадоны пять официальных детей. Неофициальных - столько же.

От первой и единственной законной жены Клаудии у Диего родились две дочери - Дальма (1987 г. р.) и Джаннина (1989 г. р.). Eurosport пишет, что Дальма стала актрисой и снялась в 13 фильмах и сериалах, а Джаннина вышла замуж за аргентинского футболиста Серхио Агуэро и родила сына, чьим крёстным отцом стал Лионель Месси.

Важно отметить, что первенцем футболиста стал внебрачный сын от любовницы из Неаполя Кристианы Синагры. В 1987 году девушка объявила о том, что Диего подарил ей сына. Мальчика назвали в честь отца - Диего Армандо Марадона Синагра.

Сам футболист долгое время не признавал отцовства, не приходил в суды и отказался делать ДНК-тест. Eurosport рассказывает, что даже Папа Римский просил Марадону одуматься и признать сына. Суд признал отцовство Марадоны и назначил алименты в размере четырёх тысяч долларов в месяц.

Примерно 16 лет спустя Диего-младший пробрался на поле для гольфа, где играл его отец, но Марадона испугался и дал дёру. Позже он всё-таки вернулся и поговорил с сыном. Спустя 29 лет, когда отрицать очевидное внешнее сходство было уже глупо, Марадона сдался.

Сейчас Диего Синагре 34 года и он тоже играет в футбол. Диего-младший выступал за молодёжные команды "Дженоа", "Наполи" и даже за юношескую сборную Италии, но затем оказался в клубах уровнем ниже.

Четвёртый официальный ребёнок Марадоны родился в 1996 году. Мать девочки 11 лет добивалась принятия Марадоной отцовства, а в 2007 году дочь получила право носить фамилию легендарного футболиста. Первая встреча отца и дочери состоялась спустя ещё семь лет.

"Он посмотрел мне в глаза, встал на колени и попросил прощения. Мы впервые обнялись, и он расплакался", - приводит слова дочери Марадоны Eurosport.

Ну и, наконец, пятый официально признанный ребёнок Диего Армандо Марадоны родился в 2013 году от Вероники Охеды, с которой он познакомился после развода со своей первой женой.

С 25-летней Охедой Марадона познакомился в 2005-м. У них быстро завязались отношения, которые продлились 8 лет. За время этих отношений у Вероники было несколько выкидышей, а рассталась пора, когда Охеда была на пятом месяце беременности.