Популярный комик умер почти сразу после госпитализации. Он сражался с Covid-19

СМИ сообщают, что у Джо был диабет, а также пережил двойную ампутацию. За несколько дней до смерти он признался, что у него обнаружили коронавирус.

Заражение произошло от близкого человека. Он почувствовал сильные боли в груди.

"Если вы думаете, что Covid - это шутка, если вы думаете, что вас это не коснется... Просто поверьте мне. Он атакует всех по-разному", - цитирует его Lenta.ru.

На 35-минутном видео Луна рассказывает о "ужасных" симптомах: боли в груди, в животе, дрожь и потерю вкуса.

Он признался, что у его подруги и детей Covid-19, но их симптомы не так ярко выражены. Ранее комик сомневался, что у Covid-19 такие сильные симптомы.

"Я сражаюсь за свою жизнь", - сказал он.

Сращу после этого обращение он был госпитализирован.

"Это ужасно. Пневмония совсем обострилась. Все стало еще хуже", - сказал он с кислородной маской. Луна скончался через несколько часов.