Популярный комик умер почти сразу после госпитализации. Он сражался с Covid-19

Американский комик Джо Луна (Joe Luna), известный под псевдонимом El Cholo, умер в 38 лет. Незадолго до этого он заразился коронавирусом и начал делиться подробностями борьбы с инфекцией в соцсетях. Об этом пишет Mirror.
СМИ сообщают, что у Джо был диабет, а также пережил двойную ампутацию. За несколько дней до смерти он признался, что у него обнаружили коронавирус.
Заражение произошло от близкого человека. Он почувствовал сильные боли в груди.
"Если вы думаете, что Covid - это шутка, если вы думаете, что вас это не коснется... Просто поверьте мне. Он атакует всех по-разному", - цитирует его Lenta.ru.
На 35-минутном видео Луна рассказывает о "ужасных" симптомах: боли в груди, в животе, дрожь и потерю вкуса.
Он признался, что у его подруги и детей Covid-19, но их симптомы не так ярко выражены. Ранее комик сомневался, что у Covid-19 такие сильные симптомы.
"Я сражаюсь за свою жизнь", - сказал он.
Сращу после этого обращение он был госпитализирован.
Члены семьи комика подтвердили информацию о смерти артиста.