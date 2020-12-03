Чт, 3.12.2020
Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я бы хотел, чтобы каждый житель Латвии был вакцинирован, чтобы еще больше укрепить иммунитет к вирусу. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.

Популярный комик умер почти сразу после госпитализации. Он сражался с Covid-19

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Американский комик Джо Луна (Joe Luna), известный под псевдонимом El Cholo, умер в 38 лет. Незадолго до этого он заразился коронавирусом и начал делиться подробностями борьбы с инфекцией в соцсетях. Об этом пишет Mirror.

СМИ сообщают, что у Джо был диабет, а также пережил двойную ампутацию. За несколько дней до смерти он признался, что у него обнаружили коронавирус.

Заражение произошло от близкого человека. Он почувствовал сильные боли в груди. 

"Если вы думаете, что Covid - это шутка, если вы думаете, что вас это не коснется... Просто поверьте мне. Он атакует всех по-разному",  - цитирует его Lenta.ru.

На 35-минутном видео Луна рассказывает о "ужасных" симптомах: боли в груди, в животе, дрожь и потерю вкуса.

Он признался, что у его подруги и детей Covid-19, но их симптомы не так ярко выражены. Ранее комик сомневался, что у Covid-19 такие сильные симптомы. 

"Я сражаюсь за свою жизнь", - сказал он. 

Сращу после этого обращение он был госпитализирован. 

"Это ужасно. Пневмония совсем обострилась. Все стало еще хуже", - сказал он с кислородной маской. Луна скончался через несколько часов. 

Члены семьи комика подтвердили информацию о смерти артиста.

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