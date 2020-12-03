На Тейке водитель потерял сознание и врезался в стоящую машину

После ДТП водителя Toyota передали медикам, а на месте аварии передаче Degpunktā удалось встретить Юрия, который незадолго до аварии на своем Audi приехал на строительный объект, около которого и произошло ДТП.

ФОТО: Скриншот

По словам Юрия, Toyota ехала по улице Палму в направлении улицы Джутас, когда неожиданно произошло столкновение. Он поспешил к автомобилю и поинтересовался, все ли в порядке, на что водитель Toyota ответил, что потерял сознание. Затем мужчина сам вылез из машины, обошел место происшествия и дождался прибытия медиков.

Как рассказали представители Службы неотложной медицинской помощи, самому водителю на самом деле повезло, так как в результате аварии он не получил травм. В связи с тем, что перед этим у него возникли внезапные проблемы со здоровьем, его в целях безопасности доставили в ближайшее лечебное учреждение для проведения дополнительных исследований.

ФОТО: Скриншот

Дорожные полицейские, прибывшие фиксировать обстоятельства ДТП и приводить в порядок документы, подтвердили, что водитель был трезв, поэтому никакого дополнительного расследования, скорее всего, проведено не будет, а о ремонте разбитой машины придется заботиться страховщикам.