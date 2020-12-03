Директор NMPD: нужно работать над доступностью кислородной терапии в больницах

На вопрос о ситуации с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Латвии она ответила, что стационары и NMPD сделали дополнительные закупки, на следующей неделе придет довольно большая партия из общеевропейской закупки. По словам Ципуле, ИВЛ может быть достаточно, важна доступность кислородной терапии, которую приходится обеспечивать по крайней мере половине людей, попадающих в стационары.

Говоря о количестве коек для пациентов с Covid-19, Ципуле сказала, что сейчас продолжается процесс перепрофилирования коек, и их количество увеличено до 650. С прекращением плановых услуг в больницах можно будет организовать до 1000 коек, но при условии доступности персонала. Если заболевает или уходит на карантин персонал целого отделения, о доступности коек говорить не приходится.