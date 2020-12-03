Директор NMPD: нужно работать над доступностью кислородной терапии в больницах

В настоящее время всем пациентам хватает кислородного обеспечения, но такого большого количества пациентов, нуждающихся в кислороде, в Латвии никогда не было, заявила журналу Ir руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, добавив, что в данном вопросе еще есть, что делать.
На вопрос о ситуации с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Латвии она ответила, что стационары и NMPD сделали дополнительные закупки, на следующей неделе придет довольно большая партия из общеевропейской закупки. По словам Ципуле, ИВЛ может быть достаточно, важна доступность кислородной терапии, которую приходится обеспечивать по крайней мере половине людей, попадающих в стационары.
Говоря о количестве коек для пациентов с Covid-19, Ципуле сказала, что сейчас продолжается процесс перепрофилирования коек, и их количество увеличено до 650. С прекращением плановых услуг в больницах можно будет организовать до 1000 коек, но при условии доступности персонала. Если заболевает или уходит на карантин персонал целого отделения, о доступности коек говорить не приходится.
По мнению Ципуле, очень важен тот факт, что часть пациентов с Covid-19 выписываются и больниц на второй-третий день, так как болезнь не доходит до тяжелой формы. Этих людей можно было бы наблюдать в специальных отделениях, и такая практика есть в других странах Европы.