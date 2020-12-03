Чт, 3.12.2020
Как специалист в области здравоохранения я не могу согласиться с тем, что алкоголь - это продукт первой необходимости. Кроме того, употребление алкоголя способствует социализации. Юрий Перевощиков.
Юрий Перевощиков.
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Ветер усилится, температура воздуха немного повысится: о погоде на пятницу

ФОТО: Javier Brosch/Shutterstock

В пятницу, 4 декабря, по всей Латвии усилится юго-восточный ветер - его скорость порывами составит 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит +1 …- 3 градуса, днем 0… +3 градуса.

Ожидается пасмурная погода. Местами, особенно ночью и днем в Курземе, выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. Дороги местами обледенеют.

В пятницу в Риге существенных осадков не ожидается, скорость юго-восточного ветра порывами достигнет 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а днем поднимется до +3 градусов.

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