Ветер усилится, температура воздуха немного повысится: о погоде на пятницу

Температура воздуха ночью составит +1 …- 3 градуса, днем 0… +3 градуса.

Ожидается пасмурная погода. Местами, особенно ночью и днем в Курземе, выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. Дороги местами обледенеют.

В пятницу в Риге существенных осадков не ожидается, скорость юго-восточного ветра порывами достигнет 14 метров в секунду.