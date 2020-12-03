Ветер усилится, температура воздуха немного повысится: о погоде на пятницу

В пятницу, 4 декабря, по всей Латвии усилится юго-восточный ветер - его скорость порывами составит 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха ночью составит +1 …- 3 градуса, днем 0… +3 градуса.
Ожидается пасмурная погода. Местами, особенно ночью и днем в Курземе, выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. Дороги местами обледенеют.
В пятницу в Риге существенных осадков не ожидается, скорость юго-восточного ветра порывами достигнет 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а днем поднимется до +3 градусов.